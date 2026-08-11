En Chine, une fillette de 3 ans a pris son petit frère en otage pour des bonbons

La sérieuse « négociation » menée par une fillette chinoise de 3 ans avec sa mère a suscité un vif intérêt sur Internet. Dans la province du Henan, la petite fille réclamait des bonbons et son dessin animé préféré, tout en tenant son petit frère encore bébé comme un prétendu « otage ».

Tout a commencé avec des bonbons

Ayant découvert que sa mère avait caché les bonbons, la fillette lui a demandé de les rendre. Mais elle ne s’est pas arrêtée là et a posé une autre condition.

Il faut aussi mettre « Peppa Pig ».

Le ton sérieux de la fillette donnait à cette simple demande enfantine l’allure d’une véritable négociation entre adultes.

Le petit frère « pris en otage » pleurait

Pour parvenir plus vite à ses fins, la fillette tenait son petit frère dans ses bras, faisant comme si elle refusait de le laisser partir. Le bébé, ignorant la situation, continuait de pleurer.

Même si cette scène entre la mère et sa fille n’était qu’une plaisanterie ordinaire pour la famille, la vidéo a atteint un très large public après avoir été mise en ligne.

« La future directrice générale »

Ce qui a le plus retenu l’attention des internautes, c’est l’assurance de la fillette. Dans les commentaires, certains l’ont même qualifiée, avec humour, de :

• « future directrice générale » ;

• « actrice née » ;

• « actrice née » ;

Aussi « sérieuse » que puisse paraître la stratégie de la fillette, tout ce qu’elle voulait se résumait à des bonbons et un dessin animé.

Avez-vous aussi de tels petits « négociateurs » chez vous ? Donnez votre avis et envoyez cette histoire à vos proches qui ont des enfants.