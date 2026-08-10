La bague précieuse offerte par Ronaldo est désormais au doigt de la fille de Georgina !

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La bague précieuse offerte par Ronaldo est désormais au doigt de la fille de Georgina !

L’une des filles de Georgina Rodríguez, portant la bague précieuse offerte par Cristiano Ronaldo a été photographiée.

Il s’agit de la bague que Ronaldo a offerte à Georgina pour leurs fiançailles. Ce bijou est serti en son centre d’un grand diamant ovale, flanqué de deux autres pierres précieuses. La bague est montée sur un anneau en platine.

Les experts estiment la valeur de ce bijou entre 3 et 6 millions de dollars. Cependant, Cristiano Ronaldo n’a pas révélé son prix exact.

Georgina avait montré cette bague au public pour la première fois le 11 août 2025. Ce jour-là, elle avait officiellement annoncé ses fiançailles avec Cristiano Ronaldo.

Depuis, la bague est devenue l’un des symboles les plus commentés de la relation du couple. Désormais aperçue au doigt de l’une des filles de Georgina, cette pièce estimée à plusieurs millions de dollars a de nouveau attiré l’attention des fans.

Cristiano RonaldoGeorgina Rodriguez
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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