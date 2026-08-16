Sans Cristiano Ronaldo, Al-Nassr domine Al-Fateh 3-0 lors de la première journée

La Saudi Pro League entame sa nouvelle saison. Le champion en titre, le club de Riyad «Al-Nassr» a accueilli Al-Fateh à domicile lors de la 1re journée et s’est imposé largement et avec autorité sur le score de 3-0.

Pour le nouvel entraîneur principal de l’équipe, Ange Postecoglou ce fut un début réussi en match officiel.

Trois buts et une domination totale sur le terrain

Les locaux ont pris l’initiative dès les premières minutes et se sont procuré plusieurs occasions dangereuses devant le but adverse :

Ouverture du score : À la 37e minute, Angelo a ouvert le score grâce à son activité dans la surface (1-0) ;

Deuxième but rapide : Trois minutes plus tard, à la 40e minute, Felix a doublé l’avantage et permis aux équipes de rejoindre les vestiaires sur un score favorable (2-0) ;

Le point final : À la 73e minute de la seconde période, Samu Costa a inscrit le troisième but d’Al-Nassr, scellant définitivement le sort de la rencontre (3-0).

Cristiano Ronaldo pourquoi n’a-t-il pas été inscrit sur la feuille de match ?

L’un des principaux faits marquants avant la rencontre a été l’absence du capitaine et principale star de l’équipe, Cristiano Ronaldoqui n’a même pas été inscrit sur la feuille de match.

Malgré cela, les joueurs d’Ange Postecoglou ont livré une prestation efficace et convaincante en l’absence de l’attaquant vedette, lançant avec succès la défense de leur titre dès cette nouvelle saison.

Saudi Pro League, 1re journée

Al-Nassr — Al-Fateh — 3-0

Buts : Angelo (37e), Felix (40e), Costa (73e).

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