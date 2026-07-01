Polémique arbitrale Angleterre - RD Congo : Harry Kane réclame un penalty

Le match de l'équipe nationale d'Angleterre contre la RD Congo restera marqué par une importante polémique arbitrale. Un incident controversé survenu juste avant la fin de la première mi-temps a suscité des débats passionnés, non seulement parmi les joueurs sur le terrain, mais aussi au sein de la communauté du football et chez des experts renommés. Bien que le capitaine Harry Kane soit tombé à l'intérieur de la surface de réparation adverse, l'arbitre a jugé qu'il s'agissait d'une simulation. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Le déroulement des événements avait commencé de manière défavorable pour l'Angleterre. Après que Yoane Wissa a touché le poteau, les Anglais ont lancé une contre-attaque. Harry Kane est tombé au sol après un contact avec le gardien adverse, Lionel Mpasi. Les joueurs et supporters anglais ont immédiatement réclamé un penalty, mais l'arbitre n'a pas interrompu le jeu. Bien que le système VAR ait examiné la situation, la décision sur le terrain a été maintenue et aucun penalty n'a été accordé.

Avis d'experts : Penalty ou simulation ?

Cette situation a également provoqué un désaccord parmi les légendes du football anglais. Alan Shearer, sur BBC One, a vivement critiqué la décision de l'arbitre, affirmant qu'il s'agissait d'un penalty évident. « Il n'y a aucun doute sur le contact. Pour moi, c'est un penalty. Kane a peut-être essayé de tirer profit de la situation, mais le gardien l'a touché avec les mains. Si le gardien sort de manière aussi agressive, l'attaquant a toutes les raisons de tomber », a déclaré Shearer.

L'ancien gardien Paul Robinson a partagé cet avis. Selon lui, les arbitres ont commis une erreur grave et qu'il ne s'agissait pas de patriotisme, mais d'une faute claire. Cependant, Wayne Rooney, légende de l'équipe d'Angleterre et de Manchester United, a adopté une position totalement différente.

Selon Rooney, Harry Kane a manqué de naturel dans cette action. « Je suis toujours du côté des attaquants, mais dans ce cas, Kane a semblé se jeter sur le gardien. Il a trébuché de lui-même et a cherché le contact. À mon avis, ce n'était pas penalty », a souligné Rooney.

Cet incident a été un coup dur psychologique pour l'équipe d'Angleterre, qui est rentrée aux vestiaires battue 1-0. Après le match, les débats sur la décision de l'arbitre et l'efficacité du VAR se sont poursuivis sur les réseaux sociaux. Pour l'instant, l'UEFA ou les organisations concernées n'ont fait aucune déclaration officielle sur l'arbitrage.