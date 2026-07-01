La Russie offrira des numéros de téléphone prestigieux aux diplômés ayant obtenu des scores élevés

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La Russie offrira des numéros de téléphone prestigieux aux diplômés ayant obtenu des scores élevés

Le ministère russe de l'Éducation met en place une méthode originale pour encourager les diplômés. À partir de 2026, les élèves ayant obtenu d'excellents résultats aux examens d'État unifiés (EGE) recevront des numéros de téléphone mobile spéciaux contenant cinq chiffres consécutifs. Cette initiative vise à accroître l'intérêt des jeunes pour l'apprentissage et à reconnaître leur succès. C'est ce qu'indique une information de ixbt.com.

Selon le média ixbt.com, cet avantage sera accessible aux diplômés ayant cumulé un total de 200 points ou plus dans deux matières ou plus. Les combinaisons de numéros offertes incluront la séquence « 555 », symbolisant les notes maximales de l'élève. Cette action devrait être déployée tout au long de l'année.

Statistiques et portée

D'après les premières données, le nombre de hauts scores en Russie augmente chaque année. Par exemple, l'analyse des indicateurs actuels montre que 933 diplômés ont franchi la barre des 200 points. Ceux ayant obtenu des résultats encore plus élevés sont au nombre de 76 pour 300 points, et 8 pour 400 points. Un seul diplômé a même atteint le score maximal de 500 points.

Ce projet est réalisé en collaboration avec les grands opérateurs de télécommunications russes MegaFon et Yota. Pour obtenir un numéro prestigieux, les diplômés doivent fournir des documents attestant de leurs scores élevés. Les abonnés actuels peuvent soumettre une demande via leur espace personnel, tandis que les nouveaux utilisateurs devront souscrire à des cartes SIM spéciales.

Limite d'âge et conditions techniques

Selon les conditions du projet, les numéros avec la combinaison « 555 » seront réservés aux abonnés de moins de 20 ans. Cette restriction souligne que le projet s'adresse spécifiquement aux diplômés du secondaire et aux jeunes étudiants. Selon les experts, de tels numéros servent de symbole de statut social et de réussite pour les jeunes.

En Ouzbékistan, les opérateurs mobiles organisent également diverses actions sociales, mais la pratique d'offrir des numéros prestigieux pour des réussites éducatives n'est pas encore répandue. Cette expérience russe est vue comme un exemple intéressant d'intégration entre l'économie numérique et le système éducatif.

Pour rappel, les numéros de mobile prestigieux et faciles à mémoriser sont généralement vendus aux enchères ou à des prix élevés. Une telle initiative au niveau national permet d'encourager les jeunes talents sans frais supplémentaires.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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