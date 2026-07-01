Le Nasaf s'impose avec détermination face au Buxoro

Un match amical a opposé le Nasaf et le Buxoro à Qarshi. Malgré un retard au score, les « Dragons » ont réussi à s'imposer 2-1 lors d'une rencontre intense.

Zafarmurod Abdirahmatov et Yusuf Otubanjo ont marqué pour le Nasaf, tandis que l'unique but du Buxoro a été inscrit par Asadbek Jo‘raboyev.

Le Buxoro ouvre le score

À la 16e minute, Asadbek Jo‘raboyev a marqué, donnant l'avantage aux visiteurs.

Cependant, les joueurs du Nasaf ont rapidement réagi. À la 30e minute, Zafarmurod Abdirahmatov a égalisé.

Otubanjo inscrit le but de la victoire

En seconde période, les deux équipes ont effectué plusieurs changements tactiques.

À la 85e minute, Yusuf Otubanjo, entré en jeu, a inscrit le but décisif offrant la victoire au Nasaf.

Résultat du match

Match amical

Nasaf — Buxoro — 2:1

Buteurs: Abdirahmatov, 30; Otubanjo, 85 — Jo‘raboyev, 16.

Composition du Nasaf

Samandar Muratbayev, Dilshod Murtazayev, G‘olib G‘aybullayev, Quvonchbek Xushvaqtov, Zafarmurod Abdirahmatov, Sharof Muhitdinov, Oybek Rustamov, Murodbek Rahmatov, Diyorbek Abdunazarov, Yashnarbek Berdirahmonov et Bobir Abdixoliqov.

Remplaçants

Bekjon Rahmatov;

Yusuf Otubanjo;

Akramjon Komilov;

Zafar Sa’dullayev;

Bahodir Xalilov.

Ainsi, le Nasaf a remporté une victoire courageuse lors de ce match de préparation pour la nouvelle saison.