Le géant japonais Honda a décidé de réorienter son business dans une direction inattendue. L'entreprise a commencé à allouer les batteries produites dans ses usines aux États-Unis non plus aux voitures électriques, mais aux centres de données (data-centers) et aux systèmes de stockage d'énergie. Cette étape est liée à l'instabilité du marché mondial de l'automobile et à l'augmentation de la demande en infrastructures technologiques. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Selon Nikkei Asia, Honda a lancé cette semaine la production de batteries destinées aux systèmes de stockage d'énergie. Ce changement intervient trois mois après que l'entreprise a annulé ses programmes de voitures électriques aux États-Unis. Les batteries, initialement prévues pour être produites dans l'usine de l'Ohio en partenariat avec LG Energy Solution, ne serviront plus sur les routes, mais dans les salles de serveurs.

Changements du marché et raisons économiques

La principale raison de cette décision de Honda est la baisse de la demande pour les voitures électriques sur le marché américain. La suppression des incitations fiscales gouvernementales a refroidi l'intérêt des consommateurs pour ce type de transport. En conséquence, l'entreprise a annoncé une perte de 15,7 milliards de dollars au cours de l'exercice précédent en raison de la révision de sa stratégie et de restructurations.

Néanmoins, Honda n'a pas dissous sa joint-venture avec LG Energy. Au contraire, elle a réalisé, à l'instar de concurrents comme Tesla, Ford et GM, que le business des batteries en soi est un secteur lucratif. Actuellement, le marché des systèmes de stockage d'énergie stationnaire croît de 32 % par an, ouvrant de nouvelles opportunités pour les constructeurs automobiles.

Perspectives des systèmes de stockage d'énergie

Selon les rapports de la SEIA et de Benchmark Minerals, 9,7 GWh de systèmes de stockage d'énergie ont été installés au premier trimestre de cette année. Avec cette quantité de batteries, environ 120 000 voitures électriques auraient pu être équipées. Les experts prévoient que la taille de ce marché triplera d'ici la fin de la décennie.

Assurer le fonctionnement continu des centres de données ;

Stabiliser les réseaux électriques ;

Utiliser efficacement l'énergie solaire et éolienne ;

Stocker l'énergie pendant les périodes de bas prix.

Cette direction est non seulement prometteuse, mais extrêmement rentable. Par exemple, Tesla réalise une marge brute allant jusqu'à 30 % sur ses appareils Megapack et Powerwall, ce qui est deux fois supérieur au profit tiré de la vente de voitures. Honda vise précisément à rejoindre cette chaîne à haute rentabilité.

Dans le contexte de l'Ouzbékistan, les réserves de batteries pour les centres de données et les sources d'énergie renouvelables sont également un sujet d'actualité. L'entrée de grandes marques comme Honda dans ce domaine contribuera sans doute à la baisse des coûts et à la popularisation des technologies de stockage d'énergie. Bien que l'entreprise se soit légèrement retirée du marché des voitures électriques, elle tente de maintenir sa place dans la transformation énergétique mondiale.