Lime entre en bourse : le géant de la micromobilité réalise son IPO

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Lime entre en bourse : le géant de la micromobilité réalise son IPO

Lime, l'un des plus grands opérateurs mondiaux de location de trottinettes et de vélos électriques, a finalisé son IPO (offre publique initiale) tant attendue et est officiellement devenue une société cotée en bourse. Après neuf années d'activité marquées par des défis financiers et les restrictions liées à la pandémie, la startup a réussi son introduction sur le Nasdaq. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique le rapport.

La société a réussi à lever 167 millions de dollars lors de ses débuts boursiers. Soutenu par Uber, Lime a vendu un total de 6,68 millions d'actions au prix unitaire de 25 dollars. Ce chiffre se situe au milieu de la fourchette initialement prévue de 24 à 26 dollars. Dès le début des échanges sous le ticker "LIME" au Nasdaq, le cours de l'action a bondi de 9 % dès la première heure.

Selon TechCrunch, cette IPO valorise Lime à environ 1,66 milliard de dollars. Ce chiffre est proche de celui de son principal concurrent, Bird, en 2021, mais la direction de Lime souligne que son modèle économique est nettement plus durable.

Les difficultés sont derrière nous

Le PDG de Lime, Wayne Ting, a admis lors d'une interview que le chemin parcouru pour atteindre ce niveau n'a pas été facile. Selon lui, l'entreprise a frôlé la faillite à plusieurs reprises et a connu des périodes où son avenir était incertain. "Être ici aujourd'hui en tant qu'entreprise publique est le fruit d'un travail acharné et de patience", déclare Ting.

Le marché de la micromobilité est devenu impitoyable ces dernières années. Par exemple, Bird a dû déposer le bilan, tandis que d'autres concurrents comme Tier et Dott ont tenté de survivre par la fusion. Des projets comme Superpedestrian ont quant à eux totalement cessé leurs activités. Dans ce contexte, Lime a réussi à augmenter ses revenus : passant de 521 millions de dollars en 2023 à 886,7 millions de dollars l'année dernière.

Obligations financières et plans futurs

Néanmoins, l'entreprise fait face à des défis financiers sérieux. Dans les documents fournis avant l'IPO, Lime a révélé une dette d'environ 1 milliard de dollars. Plus de la moitié de cette dette doit être remboursée d'ici la fin de l'année. Les fonds récoltés grâce à la vente des actions seront destinés à couvrir ces obligations et à développer l'activité.

Alors que la micromobilité, notamment la location de trottinettes, gagne en popularité sur les marchés émergents, le succès d'un leader mondial comme Lime sur le marché boursier est un signal positif pour les investisseurs du secteur. L'entreprise affirme être rentable sur le plan opérationnel depuis trois ans et être désormais entrée dans une phase de croissance durable.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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