Miracle belge : Youri Tielemans et Romelu Lukaku héroïques face au Sénégal

Le match entre la Belgique et le Sénégal, comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde, est devenu l'un des retours les plus mémorables de l'histoire du football. Menés de deux buts jusqu'à la 85e minute, les « Diables Rouges » ont fait preuve d'une force de caractère incroyable pour s'imposer 3-2 et se qualifier pour les quarts de finale. C'est ce que rapporte Goal.com indique .

La première mi-temps a été entièrement dominée par le Sénégal. Après une frappe d'Ismaila Sarr sur le poteau, Habib Diarra a rapidement ouvert le score. Hormis une tentative lointaine de Maxim De Cuyper, la Belgique n'a pratiquement pas inquiété la défense adverse. Selon Goal.com, le jeu des Belges a longtemps semblé totalement inefficace.

Le remplacement inattendu de Kevin De Bruyne et Jeremy Doku

Au début de la seconde période, le sélectionneur de la Belgique, Rudi Garcia, a fait entrer Romelu Lukaku, mais sans succès immédiat. Au contraire, Ismaila Sarr a doublé la mise pour le Sénégal, portant le score à 2-0. Face à cette situation critique, l'entraîneur a pris une décision surprenante : sortir les leaders Kevin De Bruyne et Jeremy Doku. Bien que cette décision ait surpris beaucoup d'observateurs, elle a finalement permis de réveiller l'esprit d'équipe.

À quatre minutes de la fin, Romelu Lukaku a réduit l'écart sur un centre de Thomas Meunier. Trois minutes plus tard, Youri Tielemans a égalisé après une passe décisive de Leandro Trossard. Ce scénario en un temps record a brisé le moral de l'équipe sénégalaise.

Le penalty décisif en prolongation

Après un score de parité à la fin du temps réglementaire, les équipes ont joué avec prudence lors des prolongations. Cependant, dans les dernières secondes, une faute sur Youri Tielemans a été révisée par la VAR, menant à un penalty. Youri Tielemans ne s'est pas trompé et a assuré la victoire sensationnelle de la Belgique.

Cette victoire prouve non seulement la qualification de la Belgique, mais aussi la force de son collectif. Revenus de l'enfer, les « Diables Rouges » poursuivent leur aventure en phase à élimination directe. Le Sénégal, malgré sa domination, a payé cher son manque de concentration en fin de match.