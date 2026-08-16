Lionel Messi manque son troisième penalty consécutif

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Lionel Messi manque son troisième penalty consécutif

L’Inter Miami, club américain, a subi une lourde défaite 1-8 à l’extérieur face au Nashville SC. Cette rencontre a été particulièrement malheureuse pour l’attaquant argentin Lionel Messi, qui a égalé un triste record de sa carrière. C’est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Disputé au Geodis Park, le match s’est déroulé sous la domination des locaux. À la 23e minute, alors que l’Inter Miami était mené 0-1, l’équipe a obtenu une belle occasion d’égaliser sur penalty. Cependant, le gardien adverse Brayan Schwake a repoussé la frappe à ras de terre de Lionel Messi depuis les onze mètres.

Une profonde détresse sur penalty

Selon ESPN, cet échec est le premier depuis 2014 au cours duquel Lionel Messi manque trois penalties consécutifs. Sa série négative avait commencé par des erreurs contre les sélections d’Autriche et d’Égypte lors de matchs de qualification pour la Coupe du monde estivale.

Même si Telasco Segovia a égalisé à la fin de la première période, les locaux ont pris le dessus après la pause. Hany Mukhtar a inscrit un doublé, confirmant son excellente forme, tandis que Sam Surridge a marqué d’une superbe frappe. La défense de Miami s’est effondrée sous la pression adverse.

Poids émotionnel et malchance

Cette rencontre était le premier match de Lionel Messi dans le onze de départ depuis la mort de son père et agent de longue date, Jorge Messi. Le joueur de 39 ans traversait une immense pression émotionnelle, reconnaissant ne pas savoir comment poursuivre sa carrière sans les conseils de son père.

En fin de match, la malchance a également abandonné Messi. Lors d’une attaque en seconde période, sa frappe a heurté les deux poteaux avant de revenir sans franchir la ligne de but. Dans une autre situation, son but a été annulé pour hors-jeu. En fin de rencontre, les locaux ont inscrit un nouveau but, scellant leur large victoire.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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