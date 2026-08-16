SpaceX a lancé deux fusées Falcon 9 dans l’espace en un temps record

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SpaceX a lancé deux fusées Falcon 9 dans l’espace en un temps record

Un nouveau record de vitesse a été établi dans l’industrie aérospatiale : selon ixbt.com, SpaceX, l’entreprise d’Elon Musk, a réussi à lancer deux fusées Falcon 9 avec seulement 38,5 minutes d’intervalle. Ces lancements orbitaux successifs constituent une étape importante, illustrant les progrès de la logistique et de la préparation technologique dans l’industrie spatiale mondiale. Ixbt.com rapporte cette information.

Cette opération a été menée le 15 août. Dans un premier temps, une fusée a décollé de Cap Canaveral, en Floride, pour placer en orbite basse huit satellites du prochain groupe Globalstar. La mission utilisait le premier étage B1090, qui a effectué avec succès son quatorzième vol.

Vitesse spatiale et retour des étages

Environ huit minutes après le décollage, le premier étage de la Falcon 9 est revenu avec succès sur Terre. Il s’est posé en douceur sur la zone d’atterrissage Landing Zone 40, située à une dizaine de kilomètres. Ce lancement est devenu le 52e lancement orbital effectué cette année depuis la Space Coast de Floride.

Alors que la première fusée poursuivait encore son vol dans l’espace en remplissant la fonction d’étage supérieur, les spécialistes de SpaceX préparaient activement un second lancement depuis la base de Vandenberg, en Californie. Le deuxième lanceur Falcon 9 a placé en orbite une charge utile secrète de l’US Space Force.

Une étape historique importante

La destination et la composition de la charge utile envoyée dans l’espace dans le cadre de cette mission secrète, baptisée USSF-366, restent pour l’instant confidentielles. Les autorités officielles et les représentants de l’entreprise n’ont fourni aucune information supplémentaire à ce sujet.

Le premier étage B1088 utilisé par la deuxième fusée a lui aussi parfaitement rempli sa mission. Après le lancement, il s’est posé avec succès sur la plateforme maritime autonome Of Course I Still Love You, située dans l’océan Pacifique.

Cet atterrissage réussi a permis à SpaceX de franchir une nouvelle étape majeure. Selon les informations disponibles, il s’agissait du 650e retour réussi d’un premier étage de fusée Falcon sur Terre dans l’histoire du programme.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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