Coupe du Monde 2026 : cinq affiches des huitièmes de finale connues

Les matchs décisifs de la Coupe du Monde 2026 s'intensifient. Après la victoire de l'équipe nationale des États-Unis contre la Bosnie-Herzégovine, une autre affiche des huitièmes de finale a été déterminée.

À ce jour, cinq des huit confrontations des huitièmes de finale sont connues.

Les États-Unis battent largement la Bosnie

Lors du tour des 1/16e de finale de la Coupe du Monde 2026, l'équipe nationale des États-Unis a affronté la Bosnie-Herzégovine.

Les Américains ont remporté la rencontre 2-0, décrochant ainsi leur ticket pour le tour suivant.

Le prochain adversaire des États-Unis : la Belgique

En huitièmes de finale, les États-Unis, co-organisateurs du tournoi, affronteront l'équipe nationale de Belgique.

Ce choc s'annonce comme l'un des matchs les plus passionnants de ce tour, compte tenu du jeu offensif et des effectifs étoilés des deux équipes.

Cinq affiches déterminées

Pour l'instant, les confrontations suivantes sont connues pour l'accès aux quarts de finale :

France — Paraguay ;

Canada — Maroc ;

États-Unis — Belgique ;

Mexique — Angleterre ;

Norvège — Brésil.

Les trois autres affiches seront déterminées après les prochains matchs des 1/16e de finale.

Des chocs intenses attendent les supporters

Plusieurs confrontations passionnantes auront lieu en huitièmes de finale.

L'Angleterre affrontera le Mexique, co-organisateur du tournoi, tandis que le Brésil fera face à la Norvège. Le Maroc, quant à lui, jouera contre le Canada au tour suivant.

La France disputera son ticket pour les quarts de finale face au Paraguay.

Quand auront lieu les huitièmes de finale ?

Les matchs des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 se dérouleront du 4 au 7 juillet.

Phase Date 1/8 de finale 4–7 juillet Finale 19 juillet

Le nouveau champion du monde sera déterminé lors du match final qui aura lieu le 19 juillet.

Alors que les affiches se précisent, la partie la plus excitante de la Coupe du Monde 2026 commence maintenant.