Martines s'exprime sur la « dernière danse » de Ronaldo

Le sélectionneur de l'équipe nationale du Portugal, Roberto Martines, s'est exprimé sur la préparation de son équipe et les points forts de l'adversaire avant le match crucial contre la Croatie en 1/16e de finale de la Coupe du Monde 2026.

Soulignant sa pleine confiance envers ses joueurs, il a déclaré que la partie la plus importante de la Coupe du Monde pour le Portugal commençait maintenant.

« J'ai une confiance totale en mes joueurs »

Selon Martines, la principale force de la sélection portugaise réside dans sa détermination à atteindre son objectif.

« La force de notre équipe réside dans notre aspiration vers l'objectif. J'ai une confiance totale en mes joueurs », a-t-il déclaré.

Le sélectionneur a noté que les trois matchs de la phase de groupes ont apporté des leçons importantes à l'équipe. Malgré des situations difficiles, les joueurs ont fait preuve de courage et de dévouement.

« La Coupe du Monde commence maintenant pour nous »

Martines a souligné l'importance de gagner à haut niveau, tout en précisant qu'éviter la défaite était tout aussi crucial.

« Il était très important de ne pas perdre contre la Colombie. Pour nous, la Coupe du Monde 2026 commence maintenant », a déclaré le technicien.

Désormais, chaque erreur coûte très cher, car en phase éliminatoire, l'équipe vaincue quitte le tournoi.

Quelle est la principale force de la Croatie ?

Le sélectionneur portugais a décrit la Croatie comme une équipe techniquement forte qui apprécie le contrôle du ballon.

« La Croatie est la Croatie, comme toujours. Ils aiment contrôler le ballon et possèdent des joueurs capables d'influencer sérieusement le jeu », a déclaré Martines.

Il a également noté que la Croatie avait utilisé un pressing haut au début de son match contre l'Angleterre, avant de passer à un style plus pragmatique.

Le contrôle du ballon sera décisif

Selon Martines, la possession du ballon sera l'un des facteurs clés de la rencontre.

« Il n'y aura pas de surprise, car les équipes se connaissent bien », a-t-il ajouté.

Par conséquent, la discipline tactique, la bataille au milieu de terrain et l'efficacité devant le but seront primordiales.

Ronaldo et Modric — deux grandes légendes

Martines s'est également attardé sur Cristiano Ronaldo et Luka Modric.

« Ce sont de véritables légendes. Il est très important d'avoir de tels modèles dans le football », a déclaré l'entraîneur.

Le sélectionneur portugais a exprimé l'espoir que le parcours de Ronaldo en équipe nationale ne s'achève pas encore.

« Nous espérons que ce ne sera pas la dernière danse de Ronaldo avec l'équipe nationale », a déclaré Martines.

Quand aura lieu le match ?

Le match Portugal — Croatie dans le cadre des 1/16e de finale de la Coupe du Monde 2026 aura lieu le 3 juillet.

La rencontre débutera à 04h00, heure de Tachkent.

Informations Détails Phase Coupe du Monde 2026, 1/16e de finale Match Portugal — Croatie Date 3 juillet Heure de début 04:00 Fuseau horaire Heure de Tachkent

Le choc entre deux équipes expérimentées menées par Ronaldo et Modric promet d'être l'un des matchs les plus passionnants de la phase éliminatoire.