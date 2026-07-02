Elon Musk veut un mammouth miniature : le miracle du génie génétique pourrait devenir réalité

L'un des hommes les plus riches du monde, fondateur de Tesla et SpaceX, Elon Musk, a révélé son dernier désir insolite. Le milliardaire s'intéresse désormais non seulement à la conquête de Mars ou à l'intelligence artificielle, mais aussi aux projets de résurrection d'animaux anciens disparus. Selon Musk, il rêve d'acquérir un mammouth laineux miniature comme animal de compagnie. C'est ce qu'indique le site Ixbt.com dans son rapport.

Lors d'un échange dans le cadre du sommet Abundance360, l'entrepreneur a exprimé un grand enthousiasme pour cette idée. En discutant avec l'animateur Peter Diamandis, Musk a souligné : « Oui, je pense qu'il serait fantastique d'avoir un mammouth laineux de petite taille comme animal de compagnie. Ce serait sans aucun doute un événement extraordinaire ». Selon ixbt.com, des travaux sérieux sont déjà en cours pour réaliser ce projet.

Colossal Biosciences et le processus de « dé-extinction »

Ce rêve de Musk n'est pas une simple fantaisie, mais repose sur des bases scientifiques concrètes. Actuellement, la société de biotechnologie américaine Colossal Biosciences travaille activement sur la restauration d'espèces disparues, soit la « dé-extinction ». Fondée en 2021 par Ben Lamm et le célèbre généticien George Church, cette startup est aujourd'hui valorisée à 10,2 milliards de dollars.

Les spécialistes de l'entreprise visent à donner aux éléphants d'Asie les caractéristiques des mammouths anciens en éditant leur ADN. Ce processus comprend les étapes suivantes :

Identification et édition de plus de 20 gènes spécifiques aux mammouths ;

Formation d'une épaisse couche de laine assurant la résistance de l'animal au froid ;

Restauration des défenses incurvées (ivoire) et de la structure corporelle distinctive ;

Mise au monde de bébés hybrides via un programme de FIV (fécondation in vitro).

Selon les calculs des scientifiques, les premiers bébés mammouths hybrides devraient naître d'ici 2028. Bien que l'objectif principal du projet soit de préserver la biodiversité terrestre et de restaurer l'écosystème, la création d'une « mini-version » pour des clients comme Musk n'est pas technologiquement impossible.

Futurs animaux de compagnie et questions éthiques

Ce désir d'Elon Musk a suscité des débats passionnés sur les réseaux sociaux et dans les cercles scientifiques. Si Colossal Biosciences réussit, cela révolutionnera le génie génétique. Cette nouvelle est également intéressante pour les passionnés de technologie, car l'édition génétique pourrait ouvrir de nouveaux horizons dans l'agriculture et la médecine à l'avenir.

Cependant, de nombreux experts s'inquiètent des aspects éthiques de la résurrection d'animaux disparus « simplement pour le plaisir ». Néanmoins, le soutien d'Elon Musk et les fonds des startups high-tech accéléreront certainement les recherches dans ce domaine. Peut-être que dans la prochaine décennie, voir des animaux de l'ère glaciaire dans les jardins des milliardaires deviendra banal.