L'attaquant légendaire de l'équipe nationale polonaise, Robert Lewandowski, a quitté inopinément le FC Barcelone en Espagne pour signer avec le club américain du Chicago Fire. Ce transfert a provoqué un grand écho non seulement dans le monde du sport, mais aussi au sein de la famille du footballeur. Arrivé en MLS en tant qu'agent libre, l'expérimenté avant-centre a conclu un accord avec le club américain courant jusqu'à la fin de la saison 2027-28. C'est ce qu'indique l'information de Goal.com.

La direction du Chicago Fire qualifie ce transfert de « point tournant dans l'histoire du sport à Chicago ». Durant ses quatre saisons au FC Barcelone, Robert Lewandowski a disputé 193 matchs et a réussi à marquer 120 buts. Avec le club catalan, il a remporté trois fois la La Liga, une fois la Coupe d'Espagne et trois fois la Supercoupe d'Espagne. Cependant, derrière ces succès sportifs se cachent des difficultés familiales et des changements majeurs.

L'aveu d'Anna Lewandowska : « J'ai très peur »

L'épouse du footballeur, Anna Lewandowska, a partagé sur ses réseaux sociaux ses pensées sincères et douloureuses concernant ce déménagement. Selon elle, Barcelone n'était pas seulement une ville pour la famille, mais était devenue un véritable refuge. La nécessité de s'adapter à un nouveau pays et à un environnement totalement différent inquiète sérieusement l'épouse de l'athlète renommé.

« J'ai longtemps réfléchi à ce que je devais écrire. J'aurais pu simplement poster une photo avec un sourire et mentir en disant que tout allait bien, mais ce n'est pas la vérité. Un changement immense nous attend avec le déménagement à Chicago, et j'ai très peur. Ces dernières semaines ont été un tourbillon d'émotions pour moi », écrit Anna Lewandowska dans son post.

En parlant des difficultés de vivre avec un athlète professionnel, Anna a souligné que cela ne se résume pas qu'à des moments glamour. Selon elle, derrière le succès d'un footballeur star se cachent d'énormes sacrifices et des compromis de la part des membres de la famille, en particulier des femmes. Pour une famille élevant deux filles, quitter une vie stable en Espagne pour recommencer à zéro n'est pas chose facile.

Selon les informations d'ixbt.com, si le passage de stars du calibre de Lewandowski en MLS contribue à accroître le prestige du football américain, le processus d'adaptation dans la vie privée des joueurs peut s'avérer complexe. Malgré les craintes de son épouse, Robert Lewandowski a déclaré qu'il la soutenait et qu'ils formaient une équipe. Le buteur polonais devrait désormais démontrer son talent sur les terrains américains.