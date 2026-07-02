SpaceX franchit une étape majeure : le 1000e moteur Merlin 1D est produit

La société SpaceX, fondée par Elon Musk, a achevé la production du 1000e exemplaire du moteur Merlin 1D destiné à ses fusées Falcon 9. Ce moteur anniversaire a passé avec succès tous les tests de réception nécessaires et est prêt pour le vol. Cet événement est d'une importance majeure, non seulement en termes de volume de production, mais aussi comme perfectionnement de l'une des technologies les plus fiables de l'histoire de la cosmonautique moderne. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les informations officielles fournies par SpaceX, l'assemblage du 1000e moteur a été célébré solennellement par le personnel des divisions de production et d'essai de l'entreprise. Les moteurs Merlin 1D sont utilisés sur le premier étage de la fusée Falcon 9, avec neuf de ces unités activées lors de chaque vol. C'est précisément grâce à ces moteurs que l'entreprise a réussi à réduire considérablement les coûts de transport spatial.

Les avantages de la réutilisation

Les ingénieurs de l'entreprise soulignent que la haute fiabilité des moteurs Merlin 1D réside dans leur conception pour être réutilisés. Lorsque les étages de la Falcon 9 reviennent sur Terre, les spécialistes analysent minutieusement l'état de chaque moteur. Sur la base des données obtenues en conditions de vol réelles, de petites modifications et améliorations sont constamment apportées à la conception.

Fait intéressant, bien que la Falcon 9 ait effectué plus de 600 missions à ce jour, le nombre de moteurs produits est bien inférieur aux attentes. Si SpaceX avait utilisé des fusées jetables, elle aurait dû produire plusieurs milliers de moteurs pour ce nombre de vols. La technologie de réutilisation permet non seulement d'économiser des ressources, mais aussi de prouver concrètement la durabilité de chaque moteur.

Le Merlin 1D est aujourd'hui considéré comme l'un des moteurs de fusée les plus efficaces et les plus fiables au monde. Sa particularité est sa capacité à générer une poussée très importante par rapport à son propre poids, ce qui augmente la capacité de charge utile de la fusée. Selon Ixbt.com, chaque nouvelle série de ce moteur se distingue par un fonctionnement plus stable que la précédente.

Cette nouvelle est également remarquable pour les passionnés d'espace et de technologie. Le succès d'entreprises privées comme SpaceX montre que l'exploration spatiale n'est plus seulement un monopole des États, mais fait désormais partie intégrante d'un business de haute technologie. La production de masse de moteurs comme le Merlin 1D servira de fondation principale pour les futurs vols vers Mars et l'expansion des réseaux de satellites.