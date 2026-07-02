Fin d'une ère spatiale : la fusée Atlas V termine avec succès sa dernière mission

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Fin d'une ère spatiale : la fusée Atlas V termine avec succès sa dernière mission

La société américaine United Launch Alliance (ULA) a effectué le dernier vol de sa fusée Atlas V, riche d'une longue histoire. Lancée depuis le complexe SLC-41 de Cap Canaveral, la fusée a placé avec succès 29 satellites destinés au projet Leo d'Amazon sur orbite. Ce vol restera dans l'histoire non seulement comme une mission commerciale de plus, mais aussi comme le point final d'une famille de fusées qui a joué un rôle crucial dans l'astronautique mondiale. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Cette fusée lourde, dans sa configuration Atlas V 551, a transporté les appareils destinés à former le réseau internet haut débit mondial d'Amazon jusqu'au point désigné. Cette mission, baptisée LA-08, vise à étendre la constellation de satellites en orbite basse. Ainsi, Amazon a franchi une étape importante dans la lutte contre son principal concurrent, le projet Starlink de SpaceX, dirigé par Elon Musk.

Selon les informations d'ixbt.com, United Launch Alliance concentre désormais toute son attention sur l'exploitation de la nouvelle génération de fusées Vulcan Centaur. Bien que l'Atlas V ait été un symbole de fiabilité tout au long de sa carrière, les exigences du marché moderne et la course technologique imposent des lanceurs plus nouveaux, plus économiques et plus puissants. Néanmoins, l'Atlas V a prouvé une fois de plus sa perfection technique lors de son dernier vol.

Capacités techniques et projets futurs

Le modèle Atlas V 551 est l'un des représentants les plus puissants de sa famille. Sa hauteur est de 62,2 mètres et sa masse totale au décollage est d'environ 587 000 kilogrammes. Équipée de cinq propulseurs à propergol solide et d'une coiffe de 5 mètres, la fusée était capable de transporter les charges les plus lourdes dans l'espace. Le retrait de ce modèle témoigne du début d'une nouvelle ère dans l'industrie spatiale.

Amazon prévoit de lancer ses prochains satellites dans le cadre de son projet Leo à l'aide d'autres types de fusées. Pour les missions futures, l'utilisation de Vulcan Centaur, de l'Ariane 6 européenne et même des fusées Falcon 9 de son concurrent SpaceX est envisagée. Cela montre que la coopération et la concurrence se développent de pair sur le marché du transport spatial.

Pour les passionnés de technologie en Ouzbékistan, cette nouvelle est également importante du point de vue de l'expansion de la couverture internet mondiale. Le succès du projet Leo d'Amazon augmentera à l'avenir les possibilités d'accès à l'internet par satellite à haut débit dans le monde entier, y compris dans les régions reculées d'Asie centrale. Quant à l'Atlas V, après avoir accompli sa dernière mission, elle occupe une place d'honneur dans l'histoire de la conquête spatiale.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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