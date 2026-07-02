L'exploration spatiale menacée : des millions de satellites pourraient « aveugler » le ciel

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L'exploration spatiale menacée : des millions de satellites pourraient « aveugler » le ciel

Les millions de satellites prévus pour être lancés en orbite terrestre au cours de la prochaine décennie pourraient porter un coup sérieux à l'astronomie fondamentale. Les experts de l'Observatoire Européen Austral (ESO) et du centre CPS de l'Union Astronomique Internationale appellent à limiter globalement le nombre d'appareils en orbite terrestre basse. Selon les scientifiques, pour poursuivre l'exploration de l'espace, le nombre d'appareils en orbite ne doit pas dépasser 100 000. C'est ce qu'indique une information de Ixbt.com.

Actuellement, près de 1,7 million de satellites sont prévus dans le cadre de projets majeurs tels que Starlink, Leo, GuoWang et d'autres. Selon Ixbt.com, ce chiffre est 17 fois supérieur à la limite considérée comme sûre. Olivier Hainaut, chercheur à l'ESO, souligne que la présence de 100 000 appareils commencera à créer des obstacles sérieux, semblables à des dysfonctionnements techniques, pour le fonctionnement des télescopes.

Pollution lumineuse et problème des télescopes

L'augmentation du nombre de satellites provoque non seulement l'apparition de lignes brillantes sur les images prises par les télescopes, mais augmente également le fond lumineux global du ciel nocturne. Les appareils diffusent la lumière du Soleil, de la Lune et des étoiles, éclairant artificiellement le ciel. En conséquence, il devient impossible pour les observatoires terrestres d'observer les galaxies lointaines et les corps célestes peu lumineux.

Un modèle informatique développé par des scientifiques a montré que jusqu'à 60 000 appareils en orbite n'affectent pas significativement la qualité des observations. Cependant, au-delà de ce seuil, la pollution lumineuse augmente brusquement. Cela réduit l'efficacité de grands projets, notamment l'observatoire Vera Rubin récemment mis en service.

Les plans de la société américaine Reflect Orbital suscitent une inquiétude particulière. Cette entreprise souhaite lancer des satellites dotés de surfaces réfléchissantes spéciales pour diriger la lumière solaire vers la Terre. Selon les calculs des chercheurs, même le lancement de 10 % de ces appareils augmenterait la luminosité du ciel nocturne de 20 à 30 %. Ces dispositifs pourraient apparaître aussi brillants que la planète Vénus, perturbant totalement le fonctionnement des instruments astronomiques.

Ce problème sera inévitablement ressenti même dans des régions comme l'Ouzbékistan, où le ciel est clair et propice aux observations astronomiques. Sans restrictions adoptées à l'échelle mondiale, l'humanité pourrait bien être privée de la possibilité d'explorer les couches profondes de l'univers à l'avenir. Les experts appellent les compagnies spatiales à maintenir un équilibre entre progrès technologique et recherche scientifique.

StarlinkEspaceAstronomieSatelliteESO
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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