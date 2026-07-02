Un milliardaire indien investit 30 millions de dollars pour concurrencer Microsoft Office

L'entrepreneur indien Bhavin Turakhia a alloué 30 millions de dollars de ses fonds propres pour créer une nouvelle génération de logiciels d'entreprise basés sur l'AI. Son nouveau projet, nommé Neo, ambitionne d'être une alternative crédible à des géants comme Microsoft Office et Google Workspace. Turakhia considère cet investissement comme un pari majeur pour transformer radicalement les flux de travail à l'ère de l'AI. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

L'idée principale du projet Neo est qu'il ne suffit pas d'enrichir des logiciels créés avant l'avènement de l'AI avec de simples chatbots. Selon l'entrepreneur, les outils de travail doivent être repensés dès leurs fondations en se basant précisément sur les capacités de l'AI. Dans une interview accordée à TechCrunch, Turakhia a comparé cette situation à une révolution technologique.

« Si vous voulez créer un iPhone, vous ne pouvez pas prendre des pièces de Nokia et essayer de les transformer d'une manière ou d'une autre en iPhone », déclare le milliardaire de 46 ans. Selon lui, des entreprises comme Microsoft et Google rencontrent des frictions structurelles en ajoutant l'AI à leurs anciens systèmes, car leur architecture n'est pas adaptée.

Capacités et avantages du projet Neo

La plateforme Neo, entrée en phase de tests internes en avril dernier, intègre la gestion de projet, le traitement de documents, le stockage de fichiers et l'AI dans un écosystème unique. Ici, l'AI n'est pas un simple assistant, mais un participant actif aux tâches quotidiennes. Un aspect crucial du système est qu'il est model-agnostic.

Cela permet aux entreprises de passer librement entre différents modèles d'AI (comme les produits d'OpenAI ou d'Anthropic) sans être limitées à un seul fournisseur. Comme pour ses projets réussis tels que Directi, Radix et Zeta, Turakhia finance Neo initialement sur ses propres fonds et prévoit d'attirer des investisseurs externes plus tard.

Une concurrence intense sur le marché

Actuellement, le marché de l'AI d'entreprise est devenu l'un des secteurs les plus compétitifs du monde technologique. Microsoft, Google et Salesforce intègrent l'AI à leurs produits à un rythme effréné. Parallèlement, des startups comme Notion et Superhuman ont rejoint la course pour remodeler les processus métier. Cependant, Turakhia est convaincu qu'il y a assez de place pour tout le monde sur ce marché.

L'entrepreneur souligne que le marché des logiciels d'entreprise n'a jamais fonctionné selon le principe du « winner-takes-all ». « Même si nous ne capturons que 2 % à 5 % de parts du marché mondial, ce serait un résultat plus important que toutes les entreprises que j'ai construites jusqu'à présent », a-t-il ajouté.

Compte tenu de la demande croissante pour les systèmes de gestion d'entreprise, des plateformes flexibles basées sur l'AI comme Neo pourraient devenir des solutions intéressantes pour les entreprises locales à l'avenir. Pour l'instant, le projet en est à ses débuts, mais l'expérience de l'entrepreneur et l'investissement massif témoignent du potentiel du projet.