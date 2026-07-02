Coupe du Monde 2026 : les États-Unis battent la Bosnie-Herzégovine et se qualifient pour les 8es de finale

Le prochain match des 16es de finale de la Coupe du Monde 2026 a opposé les équipes nationales des États-Unis et de la Bosnie-Herzégovine.

Lors de la rencontre à Santa Clara, les États-Unis, co-organisateurs du tournoi, ont remporté une victoire convaincante 2-0 pour accéder au tour suivant.

Balogun ouvre le score en première période

En début de match, les deux équipes ont fait preuve de prudence.

Juste avant la fin de la première mi-temps, à la 45e minute, Folarin Balogun a trouvé le chemin des filets, donnant l'avantage aux États-Unis.

Ainsi, les hôtes sont allés à la pause avec un léger avantage.

Les États-Unis réduits à 10

À la 64e minute de la seconde période, Balogun a été expulsé du terrain.

Par conséquent, les États-Unis ont dû jouer le reste de la rencontre en infériorité numérique. Cependant, les Américains ont été solides en défense et n'ont pas permis à leur adversaire d'égaliser.

Tillman scelle la victoire

À la 82e minute, Malik Tillman a marqué le deuxième but, scellant pratiquement le sort de la rencontre.

La Bosnie-Herzégovine a tenté de renverser la situation dans les dernières minutes, mais le but américain est resté inviolé.

Prochain adversaire : la Belgique

Les États-Unis affronteront l'équipe nationale de Belgique au prochain tour.

La Belgique s'était qualifiée pour les huitièmes de finale après avoir battu le Sénégal lors d'un retour spectaculaire lors du match précédent.

Détails du match

Coupe du Monde 2026. 16es de finale

États-Unis — Bosnie-Herzégovine — 2:0

2 juillet, Santa Clara.

Buts : Balogun, 45 ; Tillman, 82.

Avertissement : Radelich, 80.

Expulsion : Balogun, 64.

Compositions des équipes

États-Unis : Fris, Freeman, Richards, Ream, Anthony Robinson, Dest (Berhalter, 88), McKennie (Reyna, 90+5), Adams, Tillman, Balogun, Pulisic (Pepi, 88).

Bosnie-Herzégovine : Vasil, Kolashinac (Memisevic, 75), Katich (Tabakovich, 75), Radelich, Muharemovic, Gigovic, Sunic (Tahirovic, 51), Demirovic, Alajbegovic, Bajraktarevic (Gigovic, 51), Dzeko (Mahmic, 51).

Les hôtes font un pas de plus

Malgré l'infériorité numérique, les États-Unis ont préservé le résultat et ont même réussi à marquer un second but.

Les supporters attendent désormais un autre choc passionnant entre les États-Unis et la Belgique.