Pap Geye pose un ultimatum à l'équipe nationale du Sénégal

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Pap Geye pose un ultimatum à l'équipe nationale du Sénégal

Pap Geye, milieu de terrain de 27 ans de l'équipe nationale du Sénégal, a fait une déclaration tranchée sur son avenir après une lourde défaite lors de la Coupe du Monde 2026.

Le joueur a clairement indiqué qu'il ne reviendrait pas en équipe nationale si le staff technique actuel restait en place.

« Je ne reviendrai pas en équipe nationale »

Pap Geye n'a pas caché son mécontentement envers le staff technique après la fin de la participation du Sénégal à la Coupe du Monde.

« Tant que ce staff technique restera, je ne reviendrai pas en équipe nationale », a déclaré le joueur.

Ses propos pourraient intensifier les débats sur l'existence de graves problèmes internes au sein du football sénégalais.

Le Sénégal a laissé échapper une victoire acquise

Le Sénégal, dirigé par Pap Tiav, a affronté la Belgique en 1/16e de finale de la Coupe du Monde 2026.

Les représentants africains menaient 2-0 jusqu'à la 86e minute du match. Cependant, l'équipe n'a pas réussi à maintenir son avantage.

Les Belges ont égalisé, menant la rencontre vers les prolongations.

Le but décisif a été marqué à la 120+5e minute

Le moment le plus difficile pour le Sénégal est survenu dans les dernières secondes des prolongations.

À la 120+5e minute, la Belgique a marqué le but décisif sur penalty, éliminant ainsi le Sénégal de la compétition.

Ainsi, malgré une avance de 2-0, le Sénégal a manqué sa qualification pour les 1/8es de finale.

Depuis quand Pap Tiav dirige-t-il l'équipe ?

Pap Tiav, 45 ans, occupe le poste de sélectionneur national du Sénégal depuis mars 2025.

Sous sa direction, les Sénégalais ont atteint la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2026.

Toutefois, après cette lourde défaite au Mondial, les critiques envers le staff technique devraient s'intensifier.

Un conflit éclate-t-il au sein de la sélection sénégalaise ?

La déclaration de Pap Geye pose des questions sérieuses à la direction de l'équipe nationale.

La Fédération Sénégalaise de Football devra désormais résoudre la situation entre le joueur et le staff technique ou prendre des décisions importantes concernant le personnel.

La défaite amère lors de la Coupe du Monde s'est conclue pour le Sénégal non seulement par une élimination, mais aussi par des tensions internes.

Pap GeyeSénégalBelgiquePape Thiaw
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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