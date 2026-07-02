La Belgique élimine le Sénégal en prolongation et rejoint les quarts de finale

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La Belgique élimine le Sénégal en prolongation et rejoint les quarts de finale

En huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026, l'équipe nationale de Belgique a battu le Sénégal 3-2 après prolongation. Lors de la rencontre disputée au stade de Seattle, le Sénégal menait par deux buts d'écart. La Belgique a égalisé dans les dernières minutes du temps réglementaire avant de marquer le but de la victoire en prolongation.

Le Sénégal a ouvert le score à la 24e minute grâce à un but de Habib Diallo. À la 51e minute de la seconde période, Ismaïla Sarr a trouvé le chemin des filets, portant l'avantage des Africains à deux buts.

La Belgique a réduit l'écart à la 86e minute grâce à Romelu Lukaku. Trois minutes plus tard, Youri Tielemans a égalisé, envoyant le match en prolongation.

Le sort de la rencontre a été scellé à la 120+5e minute. Tielemans, précis sur son penalty, a inscrit son deuxième but et a propulsé la Belgique en quarts de finale.

La Belgique a tenté 21 tirs vers le but adverse, tandis que le Sénégal a effectué 19 tentatives. En termes de tirs cadrés, le Sénégal était supérieur avec un score de 6-5.

La possession de balle était de 53 % pour la Belgique contre 47 % pour le Sénégal. La Belgique a effectué 629 passes avec un taux de réussite de 89 %. Les joueurs du Sénégal ont réalisé 553 passes avec une précision de 86 %.

La Belgique a commis 21 fautes et le Sénégal 11. Les deux équipes ont reçu un carton jaune chacune. Le nombre de hors-jeu était de 2-2, tandis que la Belgique dominait 4-2 au niveau des corners.

BelgiqueSénégalRomelu LukakuYouri TielemansHabib Diallo
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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