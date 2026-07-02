Intel veut préserver le marché des PC abordables : reprise de la production d'anciens processeurs

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Intel veut préserver le marché des PC abordables : reprise de la production d'anciens processeurs

Le leader mondial des puces Intel a décidé de mettre en œuvre une stratégie inattendue sur le marché des ordinateurs personnels. L'entreprise ne se concentre pas uniquement sur les produits de nouvelle génération, mais prévoit également de relancer la production de processeurs d'anciennes générations et d'augmenter leurs volumes de livraison. Cette étape vise principalement à réduire les coûts d'assemblage des systèmes budget. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les informations de la ressource Channel Gate, à partir du troisième trimestre 2026, Intel commencera à commercialiser massivement ses processeurs Core de 10e et 12e générations. Le point le plus intéressant est que l'entreprise prévoit également de remettre sur chaîne les modèles Core 13 et Core 14 (Raptor Lake), dont l'arrêt de production était attendu. Cette décision est un cas rarement observé dans le monde technologique.

L'importance de la mémoire DDR4 et la conjoncture du marché

L'une des raisons principales de cette décision est la situation sur le marché de la mémoire vive. Actuellement, le prix des modules de mémoire DDR5 modernes reste élevé et continue de croître. Intel souhaite offrir une alternative plus abordable aux utilisateurs en maintenant sur le marché d'anciennes plateformes (comme le LGA1700) prenant en charge la mémoire DDR4.

Il est recommandé aux distributeurs de promouvoir plus activement les systèmes basés sur DDR4 dans la vente au détail. Cela est très pertinent pour les marchés comme l'Ouzbékistan, où le facteur prix est crucial. En effet, passer à une nouvelle plateforme nécessite l'achat non seulement d'un processeur, mais aussi d'une carte mère et d'une mémoire plus coûteuses. Les puces d'anciennes générations restent compétitives grâce à leur rapport performance-prix.

Plans futurs : Raptor Lake Next

De plus, des insiders donnent des informations sur la famille Raptor Lake Next d'Intel, qui pourrait être présentée en 2027. Selon les estimations, ces processeurs appartiendront à la série Core 200 et seront une version légèrement améliorée de l'architecture existante. Cela indique qu'Intel souhaite prolonger au maximum la durée de vie du socket LGA1700, l'une de ses plateformes les plus réussies.

En conclusion, cette stratégie d'Intel pourrait être une excellente nouvelle pour les utilisateurs souhaitant assembler un PC sans dépenser des sommes importantes. L'entreprise réserve les systèmes DDR5 modernes aux utilisateurs professionnels ayant besoin de hautes performances, tout en ramenant des modèles anciens, fiables et abordables pour le segment grand public.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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