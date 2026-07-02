Pivotal Ventures, la société d'investissement fondée par Melinda French Gates, a participé en tant que partenaire principal à la formation du deuxième fonds de la société de capital-risque Magnify Ventures. Le nouveau fonds Fund II a réussi à lever 46,6 millions de dollars et sera principalement destiné au financement de startups créant des solutions technologiques pour le secteur social et les besoins familiaux. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Fondée en 2021 par Joanna Drake et Julie Wroblewski, Magnify Ventures opère dans le domaine appelé « économie du soin » (care economy). Ce secteur englobe la robotique d'assistance, la cybersécurité familiale et les systèmes d'intelligence artificielle (AI) pour la gestion du foyer. Selon TechCrunch, les fonds du nouveau fonds seront alloués à des projets développant des systèmes domestiques, la santé et l'infrastructure fintech pour les familles.

Synergie entre technologies et responsabilité sociale

Magnify Ventures avait constitué son premier fonds de 52 millions de dollars en 2022. À l'époque, Pivotal Ventures était également intervenue comme investisseur principal. Jusqu'à présent, la société a soutenu des startups prometteuses telles que Kinside, spécialisée dans la garde d'enfants, et Till Financial, spécialisée dans la gestion des dépenses infantiles.

Pivotal Ventures, dirigée par Melinda French Gates, est reconnue non seulement comme un investisseur, mais aussi comme un moteur de changement social. La société investit activement dans des plateformes de soins pour les personnes âgées et les patients, telles que Papa et Seen Health. De tels projets servent de pont essentiel pour lier les technologies modernes aux besoins humains.

Sur le marché ouzbek, l'intérêt pour l'éducation financière familiale et les technologies d'apprentissage à distance a également augmenté ces dernières années. L'attention portée à ce domaine par des acteurs mondiaux comme Magnify Ventures indique que l'AI et la robotique joueront un rôle décisif non seulement dans l'industrie, mais aussi dans la vie quotidienne de chaque foyer, en particulier pour les soins aux personnes âgées et aux enfants.

Selon les experts, le lancement du fonds Fund II renforcera la confiance envers les startups à vocation sociale sur le marché du capital-risque. Cela contribuera à son tour à l'expansion d'un écosystème technologique qui ne recherche pas seulement le profit, mais résout des problèmes réels de la société.