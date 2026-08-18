Joe Hart révèle le plus grand défi de Manchester City après Pep Guardiola

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Joe Hart révèle le plus grand défi de Manchester City après Pep Guardiola

L’ancien gardien de la sélection anglaise Joe Hart s’est exprimé sur les changements qui attendent Manchester City après le départ de Pep Guardiola. Selon lui, la direction du club n’attend pas de miracle immédiat de la part du nouvel entraîneur Enzo Maresca, mais la pression extérieure sera certainement très forte. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Invité sur BBC Radio 5 Live, Joe Hart a souligné que Manchester City entrait dans une période de transition. Ces dernières années, le club a connu un immense succès sous la direction de Pep Guardiola et a dominé le football anglais. Désormais, l’équipe s’engage dans une nouvelle étape.

Le calme en interne et la pression extérieure

Selon Hart, la direction de Manchester City n’imposera pas d’objectifs excessivement lourds au nouvel entraîneur avant la saison. En interne, les capacités de l’équipe sont évaluées de manière réaliste et les changements naturels au sein de l’effectif sont bien compris.

« Le club ne se fixe pas d’objectifs démesurés ou impossibles pour cette saison. La direction estime que l’équipe possède toujours suffisamment de qualité et un effectif compétitif », a déclaré Joe Hart.

L’ancien international a toutefois mis en garde contre la pression extérieure. Si les résultats du début de saison ne sont pas à la hauteur des attentes, il sera naturel que les médias et les supporters commencent immédiatement à critiquer Enzo Maresca.

Mercato et concurrence

Manchester City est actuellement très actif sur le marché des transferts. Le club négocie le transfert du jeune talent de 18 ans de Lille, Ayyoub Bouaddi, et s’intéresse également au milieu de terrain de Chelsea, Enzo Fernández.

Cependant, les premiers tests du début de saison, notamment la défaite 0-3 contre Arsenal en Community Shield, ont constitué un sérieux avertissement pour l’équipe. Arsenal a mis fin à la domination de Manchester City ces dernières années et est devenu le principal favori de la Premier League anglaise. Il est désormais temps pour les Gunners de défendre leur titre de champion.

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Jahongir Tursunov
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