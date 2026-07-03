Zlatko Dalic critique vivement la VAR : « L'émotion du football meurt »

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Zlatko Dalic critique vivement la VAR : « L'émotion du football meurt »

Le sélectionneur de l'équipe nationale de Croatie, Zlatko Dalic, a exprimé un avis tranché sur le système VAR après la défaite 1-2 contre le Portugal en 1/16e de finale de la Coupe du Monde 2026.

La Croatie avait marqué dans les dernières minutes du match. Cependant, après visionnage vidéo, le but a été annulé pour hors-jeu, mettant fin au parcours des Croates dans le tournoi.

Le but de la dernière minute n'a pas été accordé

À la 13e minute du temps additionnel de la seconde période, la Croatie a trouvé le chemin des filets.

Cependant, après consultation de la VAR, l'arbitre Espen Eskos a déterminé que Mario Pasalic était en position de hors-jeu et a annulé le but.

« La VAR tue l'émotion du football »

Après la rencontre, Zlatko Dalic a déclaré ne pas vouloir blâmer qui que ce soit sous le coup de l'émotion. Toutefois, il n'a pas caché son mécontentement face à l'impact de la VAR sur le football.

« Je ne veux pas déverser ma colère sur quelqu'un ou quelque chose pour le moment. Mais tout le monde voit comment les décisions prises via la VAR détruisent les émotions du football ».

L'entraîneur a souligné que le système de ralenti aide parfois les équipes, mais peut aussi avoir l'effet inverse.

« Parfois la VAR aide, parfois c'est le contraire. Mais elle tue l'émotion du football et ce n'est pas facile à accepter ».

« Nous sommes allés trop loin avec la VAR »

Dalic a reconnu que le football doit être juste, mais a insisté sur le fait que l'utilisation de la vidéo a dépassé les limites.

« Le football doit être équitable, mais nous sommes allés trop loin avec la VAR. Nous avons perdu et nous félicitons le Portugal ».

Les opportunités diminuent pour les petites équipes

Le sélectionneur croate s'est également inquiété du fait que le football moderne devienne un business toujours plus important.

« Je ne veux pas que le football devienne totalement un business. Les opportunités pour les petites équipes ont déjà diminué. Le miracle ne se produit pas toujours ».

« Il ne reste que des regrets et de la douleur »

Dalic a exprimé son profond regret que son équipe n'ait pas pu se qualifier pour le tour suivant.

« Cette fois, nous n'avons pas pu passer au tour suivant. Malheureusement, nous n'avons pas atteint le résultat escompté et il ne nous reste que des regrets et de la douleur ».

La Croatie a été battue lors d'un match intense contre le Portugal. Cependant, le but annulé en fin de rencontre a relancé les débats autour du système VAR.

Zlatko DalicCroatiePortugalEspen Eskos
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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