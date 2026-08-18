Reece James s'exprime sur sa condition physique et la nouvelle saison

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Reece James s'exprime sur sa condition physique et la nouvelle saison

Le capitaine de Chelsea, Reece James, a reconnu que, malgré une apparition réussie lors du dernier match amical de l'équipe, il n'avait pas encore retrouvé sa pleine condition physique. À ce sujet, Goal.com a rapporté cela. À ce sujet, Goal.com rapporte cela.

Après la victoire 3-1 contre la Real Sociedad à Stamford Bridge, le défenseur a souligné qu'une courte période de vacances lui avait été accordée après le long parcours de l'équipe d'Angleterre à la Coupe du monde, réduisant ainsi sa préparation d'avant-saison.

La condition physique et le défi de la chaleur

James a déclaré que, malgré la brièveté de sa pause, il se sentait bien physiquement, tout en reconnaissant qu'il devait encore retrouver son rythme avant les matches officiels. La chaleur qui régnait pendant la rencontre a également représenté une difficulté supplémentaire pour les joueurs.

« La pause a été très courte, mais je me suis senti bien sur le terrain. Les conditions étaient difficiles et il faisait très chaud. Nous en sommes encore au début, il me manque un peu de rythme de match, mais c'était une bonne étape », a-t-il déclaré.

Une nouvelle ère sous la direction de Xabi Alonso

Le nouvel entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, avait souligné la semaine dernière que le retour du capitaine du club à l'entraînement avait un effet positif sur l'équipe. L'entraîneur espagnol, qui travaille pour la première fois avec un groupe au complet depuis le début du mois de juillet, s'appuie sur les qualités de leader de Reece James pour transmettre ses idées à l'équipe.

De son côté, le capitaine a accueilli ces propos favorablement, affirmant que c'était un honneur de jouer sous ses ordres et qu'il était prêt à aider l'équipe au moment le plus important.

Après plusieurs années d'instabilité, les supporters de Chelsea espèrent retrouver de la stabilité. Les commentaires positifs de James sur les nouvelles recrues et l'ambiance au sein de l'équipe montrent qu'un bon climat s'est installé dans le vestiaire, malgré un calendrier estival chargé et de nombreux déplacements.

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Jahongir Tursunov
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