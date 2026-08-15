Ronaldo et Georgina conviennent de séparer leurs biens

La star portugaise du football Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez ont choisi de conserver leurs biens séparément après leur mariage. Le quotidien «Jornal de Notícias» l’a rapporté en se fondant sur les documents de mariage.

Selon les informations disponibles, le couple s’est marié le 11 août dans sa résidence de Cascais, au Portugal. La cérémonie s’est déroulée en très petit comité, en présence de leurs cinq enfants.

La veille du mariage, le 10 août, Ronaldo et Rodríguez ont signé un contrat de mariage dans une étude notariale de Lisbonne. Selon le document, ils ont opté pour le régime de la «séparation des biens». Ce régime permet à chacun de conserver séparément les actifs qu’il possédait avant le mariage ainsi que ceux acquis à son nom pendant celui-ci.

Le certificat de mariage indique également que le couple n’a pas changé de nom de famille et que son lieu de résidence permanente est Riyad, la capitale de l’Arabie saoudite Le proche ami de Ronaldo, Miguel Paixão, la sœur de Georgina, Ivana Rodríguez, ainsi que le joaillier espagnol José Rodríguez Sangil et son épouse, Mónica González Martínez, ont été témoins de la cérémonie.

La mère de Ronaldo, Dolores Aveiro, et ses sœurs n’ont pas assisté à la cérémonie. Toutefois, aucune information officielle ne fait état de tensions familiales liées à cette absence.

Ronaldo et Georgina se sont rencontrés à Madrid en 2016. À l’époque, Rodríguez travaillait comme vendeuse dans une boutique Gucci. Le couple avait annoncé son mariage en août 2025.

Ainsi, après près d’une décennie de relation, le célèbre couple a officialisé son mariage tout en établissant un cadre juridique pour gérer ses importants actifs financiers.