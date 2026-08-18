Apple envoie une alerte sur de dangereux logiciels espions à ses utilisateurs

Apple a envoyé à ses clients du monde entier des messages d’alerte urgents les informant que leurs appareils avaient été ciblés par des logiciels espions spécialisés. Selon TechCrunch et des organisations de défense des droits numériques, le nombre d’utilisateurs ayant reçu les notifications de menace actuelles reste sans précédent et dépasse largement les chiffres observés auparavant. Techcrunch.com rapporte l’information.

Vendredi, le géant de la technologie a envoyé un message à ses clients dans 110 pays pour les informer que leurs appareils avaient été ciblés par de puissants logiciels espions. Apple envoie périodiquement ce type d’alerte aux utilisateurs affectés ou ciblés par des logiciels malveillants souvent utilisés par des gouvernements et appelés « logiciels espions mercenaires ». Au cours des dernières années, l’entreprise a alerté ses clients dans plus de 150 pays au sujet de telles menaces.

Réactions des experts et des utilisateurs

Selon les chercheurs de l’organisation Access Now, vers laquelle les victimes doivent se tourner conformément aux recommandations d’Apple, le nombre de demandes d’aide a fortement augmenté après la dernière campagne d’alertes. Muhammad Al-Maskati, directeur du groupe de soutien, a déclaré à TechCrunch que leur ligne d’assistance avait reçu un nombre record de demandes depuis vendredi. Ce chiffre est supérieur d’environ 30 à 40 % au flux moyen suivant les notifications habituelles.

Il s’est avéré que certaines de ces personnes avaient déjà reçu des notifications de menace similaires. De nombreux utilisateurs ont également indiqué publiquement sur les réseaux sociaux, pendant le week-end, qu’ils avaient reçu ces alertes. Les experts soulignent que cette vague est l’une des plus importantes de l’histoire de l’entreprise.

Des militaires ciblés

Parmi les victimes des alertes diffusées figure également un soldat des forces armées ukrainiennes participant aux opérations militaires en Ukraine. Ayant demandé à rester anonyme pour protéger sa sécurité, le soldat a déclaré avoir d’abord pensé qu’il s’agissait d’une arnaque, avant de vérifier le message auprès d’Apple et de comprendre qu’il était authentique.

Selon le soldat, il a été véritablement surpris, car il ne se croyait pas suffisamment important pour être une cible aussi privilégiée, même s’il a trouvé cela quelque peu flatteur. Il a également ajouté qu’il savait que d’autres militaires ukrainiens avaient reçu des lettres d’alerte similaires et que cette situation les avait quelque peu inquiétés.