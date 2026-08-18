Apple envoie une alerte sur de dangereux logiciels espions à ses utilisateurs

·0·Technologie
Apple envoie une alerte sur de dangereux logiciels espions à ses utilisateurs

Apple a envoyé à ses clients du monde entier des messages d’alerte urgents les informant que leurs appareils avaient été ciblés par des logiciels espions spécialisés. Selon TechCrunch et des organisations de défense des droits numériques, le nombre d’utilisateurs ayant reçu les notifications de menace actuelles reste sans précédent et dépasse largement les chiffres observés auparavant. Techcrunch.com rapporte l’information.

Vendredi, le géant de la technologie a envoyé un message à ses clients dans 110 pays pour les informer que leurs appareils avaient été ciblés par de puissants logiciels espions. Apple envoie périodiquement ce type d’alerte aux utilisateurs affectés ou ciblés par des logiciels malveillants souvent utilisés par des gouvernements et appelés « logiciels espions mercenaires ». Au cours des dernières années, l’entreprise a alerté ses clients dans plus de 150 pays au sujet de telles menaces.

Réactions des experts et des utilisateurs

Selon les chercheurs de l’organisation Access Now, vers laquelle les victimes doivent se tourner conformément aux recommandations d’Apple, le nombre de demandes d’aide a fortement augmenté après la dernière campagne d’alertes. Muhammad Al-Maskati, directeur du groupe de soutien, a déclaré à TechCrunch que leur ligne d’assistance avait reçu un nombre record de demandes depuis vendredi. Ce chiffre est supérieur d’environ 30 à 40 % au flux moyen suivant les notifications habituelles.

Il s’est avéré que certaines de ces personnes avaient déjà reçu des notifications de menace similaires. De nombreux utilisateurs ont également indiqué publiquement sur les réseaux sociaux, pendant le week-end, qu’ils avaient reçu ces alertes. Les experts soulignent que cette vague est l’une des plus importantes de l’histoire de l’entreprise.

Des militaires ciblés

Parmi les victimes des alertes diffusées figure également un soldat des forces armées ukrainiennes participant aux opérations militaires en Ukraine. Ayant demandé à rester anonyme pour protéger sa sécurité, le soldat a déclaré avoir d’abord pensé qu’il s’agissait d’une arnaque, avant de vérifier le message auprès d’Apple et de comprendre qu’il était authentique.

Selon le soldat, il a été véritablement surpris, car il ne se croyait pas suffisamment important pour être une cible aussi privilégiée, même s’il a trouvé cela quelque peu flatteur. Il a également ajouté qu’il savait que d’autres militaires ukrainiens avaient reçu des lettres d’alerte similaires et que cette situation les avait quelque peu inquiétés.

AppleLogiciels EspionsTechnologieSécuritéTechCrunch
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Acer présente le nouveau PC portable Go Air, doté de 19 heures d’autonomie et d’un châssis métalliqueAcer présente le nouveau PC portable Go Air, doté de 19 heures d’autonomie et d’un châssis métalliqueAujourd'hui, 00:59La gamme Galaxy S22 pourrait connaître une nouvelle vie grâce au logiciel LineageOSLa gamme Galaxy S22 pourrait connaître une nouvelle vie grâce au logiciel LineageOSHier, 22:28Samsung va repenser radicalement l’architecture photo de son futur flagship Galaxy S27Samsung va repenser radicalement l’architecture photo de son futur flagship Galaxy S27Hier, 21:58Xiaomi présente le nouvel aquarium Mijia Smart Fish Tank 2 ProXiaomi présente le nouvel aquarium Mijia Smart Fish Tank 2 ProHier, 21:29La Chine dévoile un projet d’« aile volante » pour 800 passagersLa Chine dévoile un projet d’« aile volante » pour 800 passagersHier, 20:26La Chine lance une nouvelle série de satellites Internet en orbite basseLa Chine lance une nouvelle série de satellites Internet en orbite basseHier, 19:54
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Un client aux États-Unis achète un PC de jeu puissant à un prix record en magasin
Un client aux États-Unis achète un PC de jeu puissant à un prix record en magasin
Premiers détails sur la série Samsung Galaxy S27 : L'entreprise travaille sur un « Nouveau miracle »
Premiers détails sur la série Samsung Galaxy S27 : L'entreprise travaille sur un « Nouveau miracle »
Le Honor Robot Phone fait ses débuts sur un terrain de football : les capacités du smartphone à caméra 4D
Le Honor Robot Phone fait ses débuts sur un terrain de football : les capacités du smartphone à caméra 4D
Tecno présente le premier smartphone sans bordures au monde
Tecno présente le premier smartphone sans bordures au monde
La planète Terre est devenue un immense détecteur à la recherche de matière noire
La planète Terre est devenue un immense détecteur à la recherche de matière noire