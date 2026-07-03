Modric mécontent de la décision VAR contre le Portugal

·5·Sport
Modric mécontent de la décision VAR contre le Portugal

Le milieu de terrain de l'équipe nationale croate, Luka Modric, a réagi à l'annulation d'un but marqué contre le Portugal lors des 1/16e de finale de la Coupe du Monde 2026.

Le joueur expérimenté a souligné que l'arbitre a justifié le hors-jeu en affirmant que Matanovic avait touché le ballon. Cependant, les Croates ont estimé que ce contact n'était pas visible sur les ralentis vidéo.

Gvardiol avait égalisé dans les dernières minutes

À la 13e minute du temps additionnel, Josko Gvardiol a permis à la Croatie de trouver le chemin des filets.

Ce but aurait pu égaliser le score. Cependant, après consultation de la VAR, l'arbitre central l'a annulé pour hors-jeu.

Par conséquent, le Portugal a conservé son avantage 2-1 et s'est qualifié pour le tour suivant de la Coupe du Monde.

« Aucun ralenti ne montre de contact »

Lors de la conférence de presse d'après-match, Luka Modric a exprimé son mécontentement face aux explications de l'arbitre.

« L'arbitre a dit que Matanovic avait touché le ballon, mais nous avons vu la vidéo — aucun ralenti ne montre ce contact », a déclaré Modric.

Le capitaine croate a souligné que si le ballon n'avait pas été touché, le hors-jeu n'aurait pas dû être sifflé.

« S'il n'a pas touché le ballon, alors ce n'est pas un hors-jeu », a ajouté le joueur.

Ramush a marqué le but décisif à la 90+4e minute

Pour rappel, le Portugal a inscrit le but décisif à la 90+4e minute du match.

Ce but a été signé Gonçalo Ramos. Quelques minutes plus tard, la Croatie a cru égaliser, mais la décision de la VAR a propulsé les Portugais au tour suivant.

Le but annulé est devenu le principal sujet de discussion après la rencontre.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Harry Kane devient aussi indispensable pour l'Angleterre que Lionel Messi l'est pour l'ArgentineHarry Kane devient aussi indispensable pour l'Angleterre que Lionel Messi l'est pour l'ArgentineAujourd'hui, 18:18CDM 2026 : pronostics précis pour trois matchs — la série continue-t-elle ?CDM 2026 : pronostics précis pour trois matchs — la série continue-t-elle ?Aujourd'hui, 17:16Pourquoi Cristiano Ronaldo est-il toujours plus critiqué que Lionel Messi ? Louis Saa expliquePourquoi Cristiano Ronaldo est-il toujours plus critiqué que Lionel Messi ? Louis Saa expliqueAujourd'hui, 17:15Scaloni met en garde contre le Cap-Vert : « L'erreur ne sera pas pardonnée »Scaloni met en garde contre le Cap-Vert : « L'erreur ne sera pas pardonnée »Aujourd'hui, 17:00Le Napoli entame une nouvelle ère avec AllegriLe Napoli entame une nouvelle ère avec AllegriAujourd'hui, 16:57Georgia Stanway révèle pourquoi elle a choisi ArsenalGeorgia Stanway révèle pourquoi elle a choisi ArsenalAujourd'hui, 16:51
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan