Modric mécontent de la décision VAR contre le Portugal

Le milieu de terrain de l'équipe nationale croate, Luka Modric, a réagi à l'annulation d'un but marqué contre le Portugal lors des 1/16e de finale de la Coupe du Monde 2026.

Le joueur expérimenté a souligné que l'arbitre a justifié le hors-jeu en affirmant que Matanovic avait touché le ballon. Cependant, les Croates ont estimé que ce contact n'était pas visible sur les ralentis vidéo.

Gvardiol avait égalisé dans les dernières minutes

À la 13e minute du temps additionnel, Josko Gvardiol a permis à la Croatie de trouver le chemin des filets.

Ce but aurait pu égaliser le score. Cependant, après consultation de la VAR, l'arbitre central l'a annulé pour hors-jeu.

Par conséquent, le Portugal a conservé son avantage 2-1 et s'est qualifié pour le tour suivant de la Coupe du Monde.

« Aucun ralenti ne montre de contact »

Lors de la conférence de presse d'après-match, Luka Modric a exprimé son mécontentement face aux explications de l'arbitre.

« L'arbitre a dit que Matanovic avait touché le ballon, mais nous avons vu la vidéo — aucun ralenti ne montre ce contact », a déclaré Modric.

Le capitaine croate a souligné que si le ballon n'avait pas été touché, le hors-jeu n'aurait pas dû être sifflé.

« S'il n'a pas touché le ballon, alors ce n'est pas un hors-jeu », a ajouté le joueur.

Ramush a marqué le but décisif à la 90+4e minute

Pour rappel, le Portugal a inscrit le but décisif à la 90+4e minute du match.

Ce but a été signé Gonçalo Ramos. Quelques minutes plus tard, la Croatie a cru égaliser, mais la décision de la VAR a propulsé les Portugais au tour suivant.

Le but annulé est devenu le principal sujet de discussion après la rencontre.