Le défenseur clé de Manchester United et de l'équipe nationale d'Argentine, Lisandro Martinez, s'est confié ouvertement sur les périodes difficiles où son avenir dans le football était incertain. Le joueur a révélé qu'en raison de blessures prolongées et d'une dépression mentale, il avait sérieusement envisagé de mettre fin à sa carrière professionnelle. Goal.com rapporte l'information.

Le défenseur central de 28 ans a subi une grave blessure aux ligaments croisés antérieurs du genou lors d'un match de Premier League contre Crystal Palace. Cette blessure l'a écarté des terrains pendant une longue période et le processus de rééducation s'est avéré beaucoup plus complexe que prévu. Selon le joueur, c'est à ce moment-là qu'il était mentalement épuisé et sur le point de quitter définitivement le football de haut niveau.

Bonheur familial et rétablissement mental

Martinez a souligné que la naissance de sa fille Aurora a été le tournant le plus important de sa vie. Il a admis que si son enfant n'était pas née à ce moment difficile, il ne serait peut-être plus sur les terrains aujourd'hui. La naissance de sa fille lui a apporté non seulement une nouvelle motivation, mais aussi la force mentale nécessaire pour se remettre d'une grave blessure.

« Quand je pense à ce qui s'est passé avec ma blessure, j'ai envie de pleurer. Si ma fille n'était pas née au moment où je me suis blessé, je ne sais pas si je jouerais ici aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai marqué un but en Coupe du Monde », a confié le joueur après le match entre l'Argentine et le Cap-Vert.

L'épouse de Lisandro Martinez, Muri Lopez Benitez, a également écrit sur les réseaux sociaux à quel point la naissance de leurs enfants a été importante pour la famille. Selon elle, Aurora a apporté un nouveau sens à leur vie et a aidé le joueur à retrouver confiance en lui. Ce processus s'est déroulé non seulement à travers des exercices physiques, mais aussi avec une sérénité mentale et un amour mutuel.

Retour sur le terrain et nouveaux triomphes

Actuellement, Lisandro Martinez retrouve progressivement sa meilleure forme sportive. Lors d'un match important à Miami avec l'équipe nationale d'Argentine, il n'a pas seulement été solide en défense, mais il a aussi marqué un but et délivré une passe décisive. Cela a prouvé une fois de plus qu'il est irremplaçable non seulement pour Manchester United, mais aussi pour l'équipe nationale.

Pour les fans de football ouzbeks, le retour de Martinez sur le terrain est également une heureuse nouvelle, car il a gagné le surnom de « Boucher » grâce à son caractère combattif et est considéré comme l'un des meilleurs défenseurs du monde. Son histoire peut servir de véritable exemple pour de nombreux sportifs blessés.

En conclusion, cette période de crise dans la carrière de Lisandro Martinez est désormais derrière lui grâce au soutien de sa famille. Il est désormais prêt à montrer son meilleur niveau lors de la nouvelle saison avec Manchester United et à aider son équipe à remporter des trophées.