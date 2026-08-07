Une procédure pénale ouverte contre un homme de 66 ans ayant félicité les mariés lors d’un mariage

Au Kazakhstan, un homme de 66 ans qui avait adressé ses félicitations aux mariés lors d’une cérémonie de mariage a ensuite été arrêté par la police et placé en centre de détention. Cette mesure fait suite aux propos qu’il avait tenus lors du mariage.

Selon les informations disponibles, cet homme, un proche de la famille de la mariée, a déclaré qu’il ne devrait pas y avoir de musique lors des mariages et a insulté les artistes. Il a également affirmé que les hommes et les femmes ne devaient pas s’asseoir autour de la même table.

Son intervention a également suscité des discussions sur les réseaux sociaux. Les autorités kazakhes ainsi que la Direction des affaires religieuses musulmanes du pays ont déclaré que les propos de l’homme étaient contraires aux principes d’un État laïque et aux valeurs de l’islam.

Selon la police, une procédure pénale a été ouverte contre cet homme de 66 ans pour des faits présumés d’incitation à la haine religieuse et sociale.