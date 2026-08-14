« Barcelone » vend son buteur : le PSG conclut le transfert de Ferran Torres

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« Barcelone » vend son buteur : le PSG conclut le transfert de Ferran Torres

L’attaquant du FC Barcelone et de la sélection espagnole Ferran Torres poursuivra sa carrière en Ligue 1 française.

L’insider le plus fiable du monde des transferts, Fabrizio Romano, a annoncé que le champion de France en titre, le PSG, avait conclu un accord solide avec le FC Barcelone pour le transfert de l’international espagnol.

Montant du transfert et détails du contrat

Selon les informations de la source, la valeur totale du transfert s’élève à 50 millions d’euros .

Les représentants de la direction sportive parisienne avaient déjà trouvé un accord complet avec le joueur de 26 ans sur les conditions de son contrat. Ferran Torres a accepté de jouer un rôle important dans ce nouveau projet.

Les statistiques de la dernière saison de Torres au FC Barcelone

Ferran Torres a été l’un des joueurs les plus prolifiques et les plus utiles du Barça la saison dernière. Avec les Catalans, il a su tirer pleinement parti des opportunités qui lui ont été offertes sur le terrain :

  • Matchs disputés : 49 rencontres toutes compétitions confondues ;

  • Buts : 21 ;

  • Passes décisives : 3.

Le contrat actuel de l’attaquant espagnol avec le FC Barcelone courait jusqu’à l’été 2027. Le prestigieux portail Transfermarkt évalue actuellement la valeur marchande du joueur à 55 millions d’euros. Malgré cela, la direction du PSG est parvenue à finaliser l’accord pour un montant légèrement inférieur.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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