« Barcelone » prépare une troisième offensive : une nouvelle offre pour Rodri

L’un des épisodes les plus importants et les plus médiatisés du mercato estival dans le football européen est entré dans sa phase décisive. Le champion d’Espagne « Barcelone » « Manchester City» ne renonce pas à recruter le milieu de terrain Rodri et s’apprête à envoyer une troisième offre au club anglais.

L’insider le plus fiable du monde des transferts, Fabrizio Romano, a annoncé sur son compte officiel X (anciennement Twitter) que des négociations directes et intenses se poursuivent entre les deux grands clubs.

Deux offres refusées et une exigence de 80 millions d’euros

La direction de « Barcelone » avait déjà formulé deux offres officielles aux « Citizens » pour le milieu de terrain de 30 ans :

Première offre : 50 millions d’euros ;

Deuxième offre : 60 millions d’euros.

Cependant, « Manchester City» a immédiatement rejeté les deux propositions. La direction du club anglais a indiqué qu’elle ne comptait libérer le lauréat du « Ballon d’Or » que pour une somme d’au moins 80 millions d’euros. Le club catalan travaille donc sur de nouvelles conditions et prévoit d’améliorer encore son offre financière.

La saison de Rodri à Manchester

Lors de la saison 2025/2026 récemment achevée, le milieu de terrain expérimenté a enregistré les statistiques suivantes avec «Manchester City» :

Premier League : 21 matches et 1 but ;

Ligue des champions de l’UEFA : 5 matches (aucune action décisive).

Si le club catalan parvient à satisfaire les exigences financières de « City » lors de sa troisième tentative, le retour de Rodri dans son pays natal, l’Espagne, pourrait devenir l’un des transferts les plus coûteux et les plus retentissants de ce mercato estival.

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