Milan prêt à se séparer de Christopher Nkunku, la Roma se bat pour recruter le joueur

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Milan prêt à se séparer de Christopher Nkunku, la Roma se bat pour recruter le joueur

Selon Goal.com, l’attaquant de Milan Christopher Nkunku a été placé de manière inattendue sur le marché des transferts et pourrait quitter le club. Après que l’entraîneur principal a écarté le joueur de ses plans, la Roma tente de profiter de la situation. À ce sujet, Goal.com rapporte ce qui suit.

Alors qu’il reste moins de deux semaines avant la fermeture du mercato estival, l’entraîneur principal a remis à la direction la liste des joueurs jugés indésirables. Malgré une impression positive lors des premiers entraînements, l’attaquant français de 28 ans n’a pas réussi, au fil du temps, à gagner la confiance de son entraîneur et a été écarté de l’équipe première.

Selon Calcio Mercato, la mise inattendue du joueur sur le marché des transferts a attiré l’attention d’un autre grand club de Serie A, la Roma. Le club de la capitale souhaite recruter l’ancien joueur de Chelsea, qu’il suit depuis longtemps.

La Roma et ses plans de transfert

En janvier dernier, à la demande de son entraîneur principal, la Roma souhaitait déjà recruter Nkunku. Malgré l’échec du transfert à l’époque en raison de réticences manifestes, l’intérêt du club romain pour le joueur français ne s’est pas éteint.

Selon Asromalive, le directeur sportif prépare de nouvelles négociations. Les Romains envisagent d’inclure leur jeune milieu de terrain argentin talentueux dans l’accord afin de renforcer leur effectif.

Un échange potentiel

Selon l’option proposée, le jeune joueur argentin pourrait devenir une partie de l’accord de transfert. Cette solution devrait être avantageuse pour les deux clubs.

On sait que le nom du joueur argentin figurait déjà sur la liste des transferts de Milan. Si cet échange est conclu, les deux poids lourds de Serie A pourraient atteindre leurs principaux objectifs sur le marché des transferts.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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