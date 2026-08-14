Makhachev ou Garry ? Les stars du sport ouzbek livrent leurs pronostics

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Makhachev ou Garry ? Les stars du sport ouzbek livrent leurs pronostics

Alors que se rapproche le UFC 330 prévu le 16 août aux États-Unis, l’excitation monte chez les amateurs d’arts martiaux du monde entier. Dans le combat vedette de la soirée, le champion en titre des poids mi-moyens Islam Makhachev affrontera le prétendant irlandais invaincu Ian « Machado » Garry dans l’octogone pour la ceinture.

Comme le veut la tradition, nous avons recueilli les analyses et pronostics de célèbres sportifs, entraîneurs et experts ouzbeks au sujet de ce super-combat très attendu, écrit le site Sports.uz .

Expérience, lutte et tactique de Khabib

Les représentants des sports de combat ouzbeks soulignent la supériorité de Makhachev en lutte et le potentiel de son équipe comme facteurs déterminants :

  • Ayubkhan Kamolov (légende du MMA ouzbek) :

    « Ce combat sera très intéressant. Si l’on compare les styles, Islam possède un avantage considérable. La plupart des spécialistes prédisent également la victoire du champion russe. À mon avis, Makhachev observera son adversaire au premier round, s’adaptera pleinement au combat et le battra à la fin du deuxième round. Je prierai pour Islam : c’est un athlète musulman et la victoire dépend parfois aussi des prières de nombreuses personnes ».

  • Mavlonbek Qahhorov (maître de muay-thaï reconnu) :

    « Un combat difficile attend les deux hommes. Garry est physiquement puissant et a une confiance en lui excessive. Cependant, dans le coin de Makhachev se trouve Khabib Nurmagomedov . Khabib élaborera la tactique la plus adaptée face à l’adversaire. À mon avis, le combat ira jusqu’au bout des cinq rounds et Makhachev arrachera la victoire aux points ».

  • Parviz Abdumavlonov (manager de MMA) :

    « Compte tenu des solides qualités défensives de Garry, le combat pourrait durer les cinq rounds. Mais au final, les juges rendront une décision unanime en faveur de Makhachev ».

Une victoire avant la limite et la technique du « D'Arce choke »

Certains experts estiment toutefois que le combat n’ira pas jusqu’à la décision des juges et que le champion le terminera au sol avant la limite :

  • Dmitriy Khudyakov (entraîneur du club « Fight Baza ») :

    « Dès les premières secondes, on assistera à une opposition intense en lutte et en pieds-poings. Mais Makhachev pourrait mettre Garry KO dès le premier round ou s’imposer par soumission ».

  • Sirochbek Ismoilov (boxeur professionnel invaincu, 12-0) :

    « La maîtrise du grappling d’Islam est nettement supérieure à celle de son adversaire. Makhachev épuisera physiquement Garry lors des trois premiers rounds, puis terminera le combat par une soumission au quatrième ou au cinquième ».

  • Shoxrux Abubakirov (commentateur de MMA) :

    « Le combat sera encore plus intense que prévu. À mon avis, entre les troisième et quatrième rounds, Islam exercera une forte pression sur le cou et l’épaule de son adversaire et forcera Garry à abandonner avec le célèbre « D'Arce choke » , une technique qui interrompt la circulation sanguine ».

  • Temur Mamirbekov (combattant professionnel de MMA) :

    « Garry est grand et polyvalent, ce qui constituera un sérieux casse-tête pour Islam. Malgré cela, Makhachev imposera sa lutte et défendra sa ceinture par soumission au deuxième round ».

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Islam MakhachevIan GarryKhabib NurmagomedovUFCOuzbékistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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