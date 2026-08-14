Apple ajoute le légendaire iPhone X à la liste des appareils obsolètes

Apple a officiellement ajouté l’iPhone X, l’un de ses gadgets les plus importants et populaires, à la liste des appareils obsolètes. Près de neuf ans après sa sortie, le smartphone anniversaire a achevé son parcours selon la classification officielle de l’entreprise et n’est plus pris en charge. Ixbt.com le rapporte .

Selon ixbt.com, cette liste comprend également le MacBook Pro 15 pouces sorti en 2018. Après l’obtention du statut d’appareil obsolète, Apple cesse d’assurer sa maintenance matérielle et les centres de service officiels ne peuvent plus commander de pièces détachées d’origine.

En règle générale, le géant technologique américain classe ses produits dans cette catégorie plus de sept ans après l’arrêt de leur commercialisation. L’iPhone X a été présenté pour la première fois en 2017 et est devenu l’un des appareils les plus marquants de l’histoire de l’entreprise.

L’ère du design révolutionnaire et des nouvelles technologies

Ce modèle est connu comme l’un des premiers smartphones Apple équipés d’un écran OLED, du système de reconnaissance faciale Face ID et de l’emblématique encoche située en haut de l’écran. Cette solution est devenue une tendance majeure pour toute l’industrie mobile au cours des années suivantes.

Au cours de son cycle de vie, le smartphone a reçu de nombreuses mises à jour logicielles, sa dernière version du système d’exploitation étant iOS 16.7.16. Après cela, l’appareil a cessé de recevoir les principales mises à jour logicielles.

Les règles applicables aux ordinateurs Mac

Conformément à la politique de l’entreprise, des délais légèrement différents s’appliquent également aux ordinateurs Mac. Ainsi, le remplacement de la batterie reste possible pendant dix ans après l’arrêt de la commercialisation de l’ordinateur portable, mais uniquement si les pièces détachées nécessaires sont disponibles.

L’ajout de l’iPhone X à la liste des appareils obsolètes signifie qu’une véritable époque s’achève dans le monde des technologies mobiles et que les utilisateurs devront progressivement passer à des gadgets de nouvelle génération.