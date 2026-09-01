Bakhodir Jalolov défie le nouveau champion du monde Hrgović

Le boxeur ouzbek invaincu dans la catégorie poids lourds, Bakhodir Jalolov (17-0, 15 KO), a lancé un appel au nouveau détenteur de la ceinture IBF, le Croate Filip Hrgović (21-1, 16 KO). Reconnaissant la détermination de son adversaire lors de son combat pour le titre, le « Grand Ouzbek » a exprimé sa volonté de déterminer prochainement sur le ring qui est le véritable champion.

Lors du combat qui s'est déroulé à Londres le 29 août, Hrgović a battu la star britannique Moses Itauma (14-1, 12 KO) par KO technique, s'emparant ainsi de la ceinture vacante. Ce résultat a été qualifié de véritable sensation par les experts de la boxe.

« Nous montrerons qui est le vrai champion » : l'appel de Jalolov

L'Ouzbek a envoyé ce défi public à Hrgović sur ses réseaux sociaux :

Respect et reconnaissance : « Filip Hrgović, félicitations pour ta victoire ! Tu as fait preuve d'une volonté incroyable et prouvé que tu es un vrai guerrier. Je te respecte en tant que champion » ;

Défi pour le titre : « Mais tôt ou tard, nos chemins se croiseront. Quand ce jour arrivera, nous déterminerons qui est le vrai champion ».

Derniers résultats des boxeurs et historique des confrontations

Faits intéressants sur le potentiel affrontement pour le titre entre les deux puncheurs :