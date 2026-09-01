Bakhodir Jalolov défie le nouveau champion du monde Hrgović

·2·Sport
Bakhodir Jalolov défie le nouveau champion du monde Hrgović

Le boxeur ouzbek invaincu dans la catégorie poids lourds, Bakhodir Jalolov (17-0, 15 KO), a lancé un appel au nouveau détenteur de la ceinture IBF, le Croate Filip Hrgović (21-1, 16 KO). Reconnaissant la détermination de son adversaire lors de son combat pour le titre, le « Grand Ouzbek » a exprimé sa volonté de déterminer prochainement sur le ring qui est le véritable champion.

Lors du combat qui s'est déroulé à Londres le 29 août, Hrgović a battu la star britannique Moses Itauma (14-1, 12 KO) par KO technique, s'emparant ainsi de la ceinture vacante. Ce résultat a été qualifié de véritable sensation par les experts de la boxe.

« Nous montrerons qui est le vrai champion » : l'appel de Jalolov

L'Ouzbek a envoyé ce défi public à Hrgović sur ses réseaux sociaux :

  • Respect et reconnaissance : « Filip Hrgović, félicitations pour ta victoire ! Tu as fait preuve d'une volonté incroyable et prouvé que tu es un vrai guerrier. Je te respecte en tant que champion » ;

  • Défi pour le titre : « Mais tôt ou tard, nos chemins se croiseront. Quand ce jour arrivera, nous déterminerons qui est le vrai champion ».

Derniers résultats des boxeurs et historique des confrontations

Faits intéressants sur le potentiel affrontement pour le titre entre les deux puncheurs :

  • Le dernier succès de Jalolov : Bakhodir Jalolov a disputé son dernier combat le 9 mai 2026 à Manchester, battant avant la limite un autre boxeur croate, Agron Smakici (21-4, 9 KO), portant son palmarès à 17-0 ;

  • La sensation de Hrgović : Le boxeur croate a vaincu la star locale invaincue Moses Itauma, célébrant sa 21e victoire et remportant le plus grand trophée de sa carrière : la ceinture de champion du monde IBF ;

  • Nouveau choc chez les poids lourds : Le combat potentiel Jalolov-Hrgović est attendu comme l'un des duels les plus intenses et cruciaux pour la conquête du titre mondial incontesté dans la division.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Luis de la Fuente qualifie Rodri de Messi du football espagnolLuis de la Fuente qualifie Rodri de Messi du football espagnolAujourd'hui, 14:11Lamine Yamal établit un nouveau record dans le football européenLamine Yamal établit un nouveau record dans le football européenAujourd'hui, 12:51Chelsea et Manchester City en négociations pour le transfert d'Enzo FernándezChelsea et Manchester City en négociations pour le transfert d'Enzo FernándezAujourd'hui, 12:50Victoire historique : l'Ouzbékistan devient champion du monde d'aviron pour la première foisVictoire historique : l'Ouzbékistan devient champion du monde d'aviron pour la première foisAujourd'hui, 12:25José Mourinho rend hommage à la carrière internationale de Lionel MessiJosé Mourinho rend hommage à la carrière internationale de Lionel MessiAujourd'hui, 11:19Enzo Fernández adresse un adieu émouvant à Lionel MessiEnzo Fernández adresse un adieu émouvant à Lionel MessiAujourd'hui, 10:56
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Masterclass de Husanov : 97 % de précision et 97 touches de balle (vidéo)
Masterclass de Husanov : 97 % de précision et 97 touches de balle (vidéo)
Le grand-père de Husanov est décédé : il a quitté le camp de Manchester City (vidéo)
Le grand-père de Husanov est décédé : il a quitté le camp de Manchester City (vidéo)