Record incroyable d'Haaland : il dépasse une légende de l'histoire de la Ligue des champions !

Dès la première journée de la nouvelle saison de l'UEFA Champions League, de Manchester City l'arme fatale de ces dernières années Erling Haaland a officialisé un nouvel exploit historique. Lors du match contre l'équipe portugaise du FC Porto, l'attaquant norvégien a trouvé le chemin des filets à deux reprises, offrant non seulement une victoire convaincante 2-0 à son équipe, mais se hissant également à la 7e place du classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la plus prestigieuse compétition de clubs du continent. Son efficacité redoutable, avec une moyenne d'un but par match, stupéfie une fois de plus le monde du football. Alors, quel record Haaland a-t-il battu et quelles légendes du football mondial se dressent devant lui ? À la fin de cet article, vous découvrirez l'intrigue principale : la liste des meilleurs snipers de l'histoire de la LDC et tous les détails sur le seul rival majeur encore en activité dans la compétition.

Thomas Müller dépassé : 59 buts en 59 matchs !

Les statistiques de la « machine à buts » norvégienne affichent des chiffres phénoménaux, rarement vus dans le football moderne :

Un doublé contre le FC Porto : Lors de la première journée de la phase de ligue, Haaland a pleinement démontré son talent, scellant le sort du match avec deux frappes précises ;

Une efficacité parfaite de 100 % : Après ce match, le compteur de l'attaquant en Ligue des champions a atteint 59 buts en 59 rencontres, soit au moins un but par match ;

Dépasser la légende munichoise : Grâce à ce résultat, il a dépassé la fierté de l'Allemagne et du Bayern Munich, Thomas Müller. Müller avait eu besoin de 163 matchs pour marquer 57 buts.

«La vitesse à laquelle Erling Haaland marque des buts et atteint la barre des 59 buts en seulement 59 matchs a établi une toute nouvelle norme dans les annales de la Ligue des champions », soulignent les commentateurs sportifs.

Les plus grands snipers de l'histoire de la LDC : qui attend Haaland ?

Devant Haaland, qui occupe la 7e place, ne restent que des buteurs légendaires dont les noms sont inscrits en lettres d'or dans l'histoire du football :

Raúl González et Kylian Mbappé — les deux attaquants comptent 71 buts chacun ;

Karim Benzema — auteur de 90 buts dans la compétition ;

Robert Lewandowski — à la troisième place avec 109 buts ;

Lionel Messi — deuxième avec 129 buts ;

Cristiano Ronaldo — reste le détenteur absolu du record de la compétition avec 140 buts.

La course historique avec Mbappé

La question la plus importante qui intéresse de nombreux fans de football est de savoir si Haaland pourra dépasser ces légendes et qui sera son principal rival en Ligue des champions. La conclusion la plus importante est que, parmi ces 7 meilleurs buteurs, seuls deux joueurs — Erling Haaland et Kylian Mbappé — continuent activement de jouer en Ligue des champions aujourd'hui. Toutes les autres légendes (Ronaldo, Messi, Benzema, Raúl) ont quitté l'Europe ou pris leur retraite. Cela signifie que dans les années à venir, une course historique sans merci aura lieu entre Haaland et Mbappé pour s'emparer du trône de 140 buts de Cristiano Ronaldo.

Selon vous, Erling Haaland pourra-t-il battre le record de 140 buts de Cristiano Ronaldo avant la fin de sa carrière et devenir le plus grand buteur de l'histoire de la LDC ? Mbappé peut-il le surpasser dans cette course ? Laissez vos avis dans les commentaires et partagez cette nouvelle sur ce record historique avec tous les passionnés de football !