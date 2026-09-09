Sindarov met Anand à genoux à nouveau : place au duel décisif...

Lors du Tech Mahindra Global Chess League, qui se déroule à Bangalore en Inde avec une dotation d'un million de dollars, notre compatriote Javohir Sindarov a remporté une nouvelle victoire majeure.

L'Ouzbek grand maître a joué deux parties dans la même journée, faisant d'abord match nul contre Maxime Vachier-Lagrave, avant de battre le quintuple champion du monde Viswanathan Anand. Le plus impressionnant est que Sindarov a réussi à vaincre Anand pour la deuxième fois dans ce tournoi.

Ces résultats ont permis à l'équipe des American Gambits de faire un bond spectaculaire au classement général.

Sindarov domine à nouveau Anand

Les American Gambits ont affronté les PBG Alaskan Knights, menés par Viswanathan Anand, lors de la deuxième rencontre.

Le match s'est terminé sur le score de 12:9 en faveur de l'équipe de Sindarov. L'une des victoires clés de l'équipe a été assurée par Javohir lui-même.

Jouant avec les pièces noires, Sindarov a de nouveau battu la légende des échecs Viswanathan Anand.

Il est à noter que Javohir avait déjà battu Anand lors de la première phase du tournoi.

Ainsi, le joueur d'échecs ouzbek est devenu l'un des rares à avoir battu le quintuple champion du monde deux fois au cours d'une même compétition.

D'abord un nul contre Vachier-Lagrave

La première rencontre de la journée a été assez difficile pour les American Gambits.

L'équipe s'est inclinée 6:11 face au club des Mumba Masters, emmené par Maxime Vachier-Lagrave.

Malgré cela, sur son échiquier, Sindarov a montré un jeu solide contre le grand maître français Maxime Vachier-Lagrave, terminant la partie par un match nul.

Une autre représentante de l'équipe, Bibisara Assaubayeva, a également partagé le point avec Harika Dronavalli.

Le classement a été totalement bouleversé en une soirée

Après les résultats d'hier, la situation s'est considérablement améliorée pour les American Gambits.

Équipe Points American Gambits 9 Alpine SG Pipers 9 Mumba Masters 9 Ganges Grandmasters 9 Triveni Continental Kings 6 PBG Alaskan Knights 6

L'équipe de Sindarov était troisième avec 6 points la veille. Désormais, grâce aux critères de départage, elle est en tête du tournoi avec 9 points.

Les Alpine SG Pipers, menés par Magnus Carlsen, occupent également la deuxième place avec 9 points.

L'adversaire de Sindarov aujourd'hui : Firouzja

Javohir Sindarov fait maintenant face à un nouveau test sérieux.

Aujourd'hui, les American Gambits affronteront les Triveni Continental Kings, qui ferment la marche avec 6 points.

Le duel central de cette rencontre retiendra toute l'attention des fans d'échecs :

Javohir Sindarov contre Alireza Firouzja.

Le célèbre grand maître, qui défend les couleurs de la France, a également besoin d'une victoire pour faire remonter son équipe.

Qui compose l'équipe de Sindarov ?

Javohir Sindarov joue cette saison sur le premier échiquier (Icon) des American Gambits.

Parmi ses coéquipiers, on trouve :

la Kazakhe Bibisara Assaubayeva ;

le Russe Daniil Dubov ;

l'Indien Nihal Sarin ;

le Français Marc-Andria Maurizzi ;

la maître internationale espagnole Sara Khadem.

Une telle composition permet à l'équipe de lutter parmi les collectifs les plus forts du tournoi.

Un autre grand choc dans le tournoi à un million de dollars

Au tournoi Tech Mahindra Global Chess League de Bangalore, six équipes se disputent une dotation globale d'un million de dollars.

Pour l'instant, les American Gambits ont pris la tête. Mais l'écart entre les premières places est très faible, plusieurs équipes totalisant 9 points.

C'est pourquoi le duel Sindarov-Firouzja d'aujourd'hui revêt une importance capitale, non seulement pour la confrontation personnelle entre les joueurs, mais aussi pour tout le classement du tournoi.

Après avoir battu Anand une fois de plus hier et propulsé son équipe en tête, Sindarov s'assoit maintenant face à Firouzja. Le grand maître ouzbek pourra-t-il, avec une victoire aujourd'hui, rapprocher un peu plus les American Gambits du titre ?