Trump affirme que le prix du pétrole chutera brutalement si le conflit avec l'Iran prend fin

Le président des États-Unis Donald Trump a prédit une chute brutale des prix du pétrole après la fin du conflit avec l'Iran. Selon lui, le prix du pétrole pourrait tomber à 3 dollars le baril, ce qui permettrait au prix de l'essence dans les stations-service américaines de passer sous la barre des 2 dollars le gallon. C'est ce qu'a rapporté Interfax.ru.

Trump a exprimé ces idées sur le réseau social Truth Social. Il a affirmé que la baisse des prix du pétrole se produirait rapidement une fois le conflit terminé et les États-Unis victorieux dans la guerre contre l'Iran.

« Une fois que nous aurons gagné la guerre contre l'Iran, les prix du pétrole chuteront. Trois dollars le gallon, et finalement même en dessous de deux dollars », a écrit le président américain.

Trump a souligné que la baisse des prix ne prendrait pas beaucoup de temps.

Les prévisions concernant les prix du pétrole et du carburant pourraient également influencer le coût du carburant automobile aux États-Unis. L'accent principal de la déclaration du président est mis sur la réduction du prix de l'essence.

De plus, Trump a réitéré qu'il ne permettrait pas à l'Iran de posséder des armes nucléaires.