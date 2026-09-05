Ruziul Berdiyev s'exprime après l'écrasante victoire 6:2 contre Neftchi

Superligue d'Ouzbékistan Lors du choc de la 20e journée, le club de Nasaf Qarshi a accueilli le champion en titre et leader du classement, Neftchi Fergana, s'imposant sur le score fantastique de 6:2. Ce résultat large et inattendu est devenu une véritable sensation pour les supporters et les experts. Après le match, l'entraîneur des « Dragons », Ruziul Berdiyev, a participé à la conférence de presse, abordant en détail la tactique de contre-attaque, l'erreur fatale de Neftchi, les blessures des joueurs et la situation financière du club.

« Nous aimons les adversaires offensifs » : comment le jeu en contre a-t-il fonctionné ?

Ruziul Berdiyev a expliqué tactiquement comment ses joueurs ont su profiter du football ouvert de l'adversaire :

Buts précoces et sérénité : « Je félicite tous nos supporters pour cette victoire importante tant attendue. Il est très agréable de battre le champion sur un score aussi large. Le fait que nos plans offensifs aient fonctionné dès le début du match nous a apporté une grande sérénité et un avantage. »

Harmonie entre contre-attaque et coups de pied arrêtés : « Aujourd'hui, nous avons joué en deuxième rideau, mais nous avons été très dangereux en contre-attaque et sur les phases arrêtées. Ce fut le facteur clé de notre victoire. »

Le football ouvert, un avantage pour Nasaf : « Nous avons beaucoup de mal contre les équipes qui viennent à Qarshi pour défendre bas et garer le bus. Des équipes comme Neftchi, qui pratiquent un football ouvert, nous laissent des espaces. Nos joueurs sont rapides et habitués à exploiter ces brèches. Plus l'adversaire joue ouvertement contre nous, plus cela nous facilite la tâche. »

Absences dans l'effectif et adaptation des légionnaires

Le technicien a donné des informations sur les changements forcés effectués pendant le match et la concurrence au sein de l'équipe :

L'état de Shala et Murod : « La fatigue s'est fait sentir car nous jouons tous les 4 ou 5 jours. Shala était épuisé à force d'enchaîner les matchs et a subi une légère blessure. De même, Murod a été remplacé en raison d'une petite gêne. J'espère que ce n'est rien de grave. »

Le joueur géorgien a-t-il un problème de poids ? « Il n'a pas de surpoids, c'est juste que son processus d'adaptation à l'équipe prend un peu de temps. Il est en concurrence avec Abbos Gulamov au même poste. Comme Abbos affiche un excellent niveau lors des derniers matchs, c'est lui qui occupe la place de titulaire. »

Mentalité de vainqueur et direction : la question des dettes en cours de résolution

Il a été noté que l'état d'esprit interne de l'équipe et le soutien de la direction jouent un rôle décisif dans les victoires :

Pas un discours dans le vestiaire, mais un travail à l'entraînement : « La préparation mentale ne se résout pas par quelques mots dans le vestiaire. Ce processus commence par les entraînements hebdomadaires. Le désir des gars de faire tomber le champion en titre était extrêmement fort et ils ont tout donné sur le terrain. »

Changements au club et soutien de l'administration : L'entraîneur a clarifié la question concernant le changement de président du club : « Alisher Kadirov travaille comme président du club depuis le début de l'année. Le gouverneur de la région et tous les responsables trouvent des solutions aux problèmes de l'équipe. Toutes les dettes du club sont progressivement réglées. La direction fait tout son possible pour remonter le moral. »

Selon vous, l'équipe de Ruziul Berdiyev a-t-elle relancé la course au titre en écrasant Neftchi 6:2 ? Le champion en titre a-t-il commis une grave erreur en choisissant un football ouvert, ou la tactique de Nasaf était-elle vraiment parfaite ? Laissez vos avis dans les commentaires !