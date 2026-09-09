Problème sérieux à City : Maresca explique l'erreur liée à Donnarumma

Lors d'une nouvelle confrontation intense en Ligue des champions, après avoir battu le club portugais du FC Porto, Manchester Citya révélé un problème tactique majeur au sein de son effectif malgré la victoire. En seconde période, le gardien des « Citizens », Gianluigi Donnarumma, a commis une erreur très dangereuse près de sa surface de réparation, dont l'adversaire n'a heureusement pas su profiter. Lors de la conférence de presse d'après-match, l'entraîneur principal Enzo Maresca a exprimé son point de vue et clarifié l'origine du problème. Qui met le célèbre gardien italien en difficulté et qu'exige exactement l'entraîneur de ses joueurs ? À la fin de l'article, nous dévoilerons l'intrigue principale : les instructions strictes de Maresca et les détails sur la star qui a scellé le sort du match.

L'erreur de passe mettant le gardien en difficulté et la déclaration de Maresca

La situation dangereuse lors du match contre Porto a suscité de nombreux débats dans la presse, mais Maresca a défendu son portier :

L'erreur n'est pas celle de Donnarumma personnellement : Selon l'entraîneur, la passe imprécise du gardien italien n'est pas de sa faute, mais résulte d'une mauvaise décision de ses coéquipiers de lui remettre le ballon en retrait ;

Pression excessive sur le gardien : L'entraîneur a souligné que l'équipe a pris l'habitude de renvoyer le ballon au gardien de manière excessive et injustifiée ;

Des arrêts décisifs : Maresca a rappelé que Donnarumma avait sauvé l'équipe de buts certains à plusieurs reprises lors du récent match contre Coventry, se déclarant pleinement satisfait de sa forme actuelle.

« Parfois, nous donnons trop de passes à Donnarumma. Je dis toujours : il ne faut passer au gardien que lorsqu'il n'y a aucune autre solution. Dans les autres cas, il n'est pas nécessaire de renvoyer le ballon à Gigio », a fermement déclaré Enzo Maresca.

Le héros décisif du match

La question la plus importante qui intéresse de nombreux fans est : malgré ces erreurs dangereuses devant le but, Manchester Citya-t-il réussi à conserver la victoire ? La solution et la conclusion les plus importantes sont que, le géant anglais a surmonté les situations problématiques et a arraché la victoire finale grâce à une efficacité offensive redoutable. Erling Haaland a inscrit les deux buts du match, signant un nouveau doublé et offrant à son équipe un succès convaincant de 2-0. Cependant, les instructions de Maresca sur les passes en retrait devraient entraîner des changements sérieux lors des prochaines rencontres.

Selon vous, dans le football moderne, le fait que les défenseurs jouent constamment en retrait vers le gardien est-il bénéfique pour l'équipe ou cela ouvre-t-il la porte à des risques et des erreurs inutiles ? Comment évaluez-vous la position de Maresca vis-à-vis de Donnarumma ? Laissez vos avis dans les commentaires et partagez cette actualité footballistique importante avec les fans de Manchester City!