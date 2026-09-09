Le doublé d'Erling Haaland offre la victoire à Manchester City

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Le doublé d'Erling Haaland offre la victoire à Manchester City

Pour le lancement de la nouvelle saison de la Ligue des champions, Manchester City s'est déplacé pour affronter le club portugais du FC Porto. Cette rencontre s'est soldée par une victoire convaincante du club anglais, permettant à l'équipe de réussir ses débuts dans la compétition. Dominant tout au long du match, les hommes d'Enzo Maresca n'ont laissé que peu d'espoir à leur adversaire. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Les nouveaux records de l'attaquant norvégien

Selon ixbt.com et les actualités sportives, l'attaquant vedette de Manchester City, Erling Haaland, a démontré une fois de plus son niveau de buteur lors de ce match. Après avoir inscrit le but de la victoire dimanche en championnat d'Angleterre contre Coventry, le Norvégien a également fait parler de lui au stade du Dragon. Il a assuré la victoire de son équipe en signant un doublé.

Erling Haaland a ouvert le score en début de match d'une tête précise, avant d'inscrire son deuxième but de la soirée. Ce doublé porte son total de buts en Ligue des champions sous les couleurs de Manchester City à 36. Il est à noter que l'attaquant a atteint ce résultat en seulement 40 matchs.

Domination sur le terrain et duel des gardiens

Les « Citizens » ont imposé leur rythme dès les premières minutes. Cette forme éclatante, après trois victoires consécutives en Premier League, s'est confirmée sur la scène européenne. Le jeune milieu de terrain Ayyoub Bouaddi a ravi les supporters en livrant une prestation solide pour sa première titularisation avec le club.

Le gardien du FC Porto, Diogo Costa, a multiplié les arrêts en première période, évitant à son équipe une défaite plus lourde. Le portier portugais a repoussé deux tentatives à bout portant d'Erling Haaland, tout en écartant les frappes dangereuses de Phil Foden et Antoine Semenyo. Cependant, les hôtes ont fini par céder face à la pression des visiteurs.

L'équipe du FC Porto, dirigée par Francesco Farioli, arrivait en pleine forme avec cinq victoires consécutives en championnat national. Malgré cela, ils ont été en difficulté face à un adversaire de calibre européen. Les locaux ont créé peu d'occasions, Alan Varela et William Gomes n'ayant pas su concrétiser leurs opportunités.

Pour le gardien de Manchester City, Gianluigi Donnarumma, le match a été tranquille, sans réelle difficulté majeure. Cette défaite prolonge la mauvaise série historique du FC Porto face aux clubs anglais. Le champion d'Europe 2004 n'a remporté que deux de ses 17 derniers matchs contre des équipes anglaises.

Erling HaalandManchester CityLigue des championsPortoFootball
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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