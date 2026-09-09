L'avion expérimental NASA X-59 a terminé avec succès 25 vols d'essai

L'avion expérimental supersonique X-59 de la NASA a effectué 25 vols réussis dans le cadre de son programme d'essais. Selon ixbt.com, ces vols ont permis de confirmer pleinement les calculs scientifiques fondamentaux concernant la stabilité, le pilotage et l'intégrité structurelle de l'appareil. C'est ce que rapporte Ixbt.com.

Actuellement, le programme à grande échelle baptisé Quesst entre dans sa phase la plus cruciale. Les experts vont maintenant vérifier en pratique si l'avion peut remplacer le bang sonique traditionnel par un son nettement plus faible et plus discret.

Indicateurs techniques et caractéristiques aérodynamiques

Lors de l'un des essais, le X-59 a atteint une vitesse de 1,2 Max (1470 km/h) à une altitude d'environ 14,9 kilomètres. Dans le cadre du programme, l'appareil avait déjà atteint des objectifs de 1,4 Max (1715 km/h) à 16,8 kilomètres d'altitude, mais ces vols visaient spécifiquement à tester les propriétés aérodynamiques.

L'objectif du projet n'est pas d'établir un nouveau record de vitesse, mais de permettre des vols supersoniques au-dessus des terres. Grâce au nez long et étroit de l'avion et à sa forme aérodynamique unique, les ondes de choc devraient se répartir différemment de celles des avions supersoniques classiques.

En conséquence, au lieu d'une détonation assourdissante pour les observateurs au sol, seul un son sourd et faible devrait être perçu. Les 25 vols effectués ont permis de comparer les données réelles avec le modèle numérique créé avant la construction de l'avion.

Prochaine étape et perspectives

Selon la NASA, les données de télémétrie ont confirmé en pratique les prévisions initiales des ingénieurs. Le système de contrôle fonctionne de manière stable même sous des charges élevées, les forces aérodynamiques restent dans les limites prévues et aucun signe de vibration ou d'instabilité structurelle n'a été détecté.

De plus, la prise d'air située au-dessus du fuselage a également passé les tests avec succès. Elle garantit un flux d'air stable vers le moteur unique GE F414 dans divers régimes de vol et lors des manœuvres.

La prochaine étape du programme consistera en une vérification acoustique complète. Un réseau de capteurs spéciaux sera installé au sol, tandis que des microphones embarqués mesureront les paramètres des ondes de choc pour confirmer que le X-59 génère bien un son atténué au lieu du bang habituel.

Si les tests sont concluants, la NASA organisera des vols au-dessus de plusieurs zones habitées aux États-Unis pour étudier la réaction de la population locale au niveau sonore. Les données collectées seront soumises aux autorités de régulation de l'aviation, ce qui pourrait servir de base à une révision de l'interdiction des vols supersoniques civils au-dessus des terres.