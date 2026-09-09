«Il marquera 1000 buts !» : Carragher fait une déclaration sensationnelle après le match d'Haaland

Dès la 1ère journée de la phase de ligue de la nouvelle saison de la Ligue des champions, le buteur norvégien de Manchester City, Erling Haaland, a offert un nouveau récital sensationnel. En déplacement sur la pelouse du FC Porto, les « Citizens » se sont imposés 2-0 grâce à un doublé de leur attaquant vedette. Après cette performance fantastique, Jamie Carragher, légende de Liverpool et de l'équipe nationale d'Angleterre, devenu consultant renommé, a fait une déclaration audacieuse sur CBS Sports qui a secoué le monde du football. Comment Carragher a-t-il évalué le phénomène Haaland, pourquoi ses doublés deviennent-ils la norme, et quel avenir le consultant prédit-il au Norvégien ? À la fin de cet article, nous dévoilerons l'intrigue principale : le statut de meilleur buteur de l'histoire et le cap inédit des 1000 buts.

Un nouveau doublé à Porto : la routine pour Haaland, un miracle pour les autres

Le match de Ligue des champions a prouvé une fois de plus que le goleador norvégien est sans égal :

Une victoire convaincante à l'extérieur : Manchester Citys'est imposé 2-0 face au géant portugais dans l'enceinte complexe du stade du Dragon ;

Le doublé d'Haaland : Erling Haaland, maître du destin de la rencontre, a trouvé le chemin des filets à deux reprises, offrant à son équipe ses 3 premiers points dans la phase de ligue ;

Une régularité exceptionnelle : Carragher souligne que si n'importe quel autre attaquant réalisait un doublé en déplacement en LDC, ce serait célébré comme un exploit héroïque, mais les succès d'Erling sont perçus comme une simple routine.

« Je n'ai jamais vu de tels résultats en termes de statistiques et d'efficacité. Le plus fascinant, c'est que cela se répète à chaque match ; c'est devenu normal qu'il fasse cela encore et encore », a admis Jamie Carragher.

Le meilleur de tous les temps : un attaquant qui réécrit l'histoire

Lors de son intervention sur CBS Sports, l'expert anglais a souligné qu'Haaland repousse les limites du football moderne :

Des résultats inégalés : Les séries de buts d'Haaland à chaque match ouvrent un chapitre inédit dans l'histoire du football mondial ;

Ne laisser aucune chance aux adversaires : L'attaquant norvégien est devenu un véritable cauchemar pour toutes les défenses, non seulement en Premier League, mais aussi dans la compétition la plus prestigieuse du continent : la Ligue des champions ;

Résister à la pression : Son rythme effréné de buts le place au-dessus de toutes les légendes du passé et du présent.

La prédiction des 1000 buts de Carragher

La question qui passionne les fans et les analystes est de savoir jusqu'à quel âge Erling Haaland pourra maintenir ce rythme et quel sommet marquera la fin de sa carrière. La conclusion la plus importante est que, selon Jamie Carragher, il n'existe aujourd'hui aucun obstacle capable d'arrêter Haaland et, à la fin de sa carrière, il pourrait devenir le premier joueur de l'histoire à atteindre la barre des 1000 buts en matchs officiels. Carragher a clairement affirmé qu'il n'y a qu'un seul scénario pour le Norvégien : il dépassera tous les grands joueurs qui l'ont précédé (comme Pelé, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi) et sera reconnu comme le plus grand avant-centre de tous les temps.

Pensez-vous qu'Erling Haaland puisse réellement atteindre les 1000 buts et battre les records de Cristiano Ronaldo et Messi, ou les blessures et la fatigue ralentiront-elles ce rythme ? Manchester City est-il le favori pour remporter à nouveau la Ligue des champions cette saison ? Partagez vos avis en commentaires et diffusez cette analyse sensationnelle auprès de vos proches et des fans de football !