Javier Tebas s'exprime sur le rachat potentiel d'un club espagnol par Lionel Messi

Le président de la Liga, Javier Tebas, a réagi aux rumeurs selon lesquelles la star argentine Lionel Messi pourrait racheter le club d'Eldense, pensionnaire de deuxième division espagnole. Selon lui, bien que le processus ne soit pas officiellement confirmé, l'investissement d'une légende du football mondial dans le football espagnol serait un grand honneur pour le pays. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Ces derniers jours, des informations ont circulé dans les médias selon lesquelles l'attaquant de l'Inter Miami aurait conclu un accord préliminaire pour acquérir l'équipe d'Eldense, située dans la province d'Alicante, afin d'étendre son empire commercial. Cette nouvelle sensationnelle a rapidement attiré l'attention de la communauté du football, y compris celle de la direction de la Liga.

Selon le journal Mundo Deportivo, le patron du championnat espagnol a répondu aux questions des journalistes sur ce sujet mercredi, lors de la présentation de l'album de vignettes Panini LaLiga EA Sports. Cependant, le dirigeant a admis qu'il ne disposait d'aucune information interne à ce sujet et qu'il avait appris ces rumeurs par la presse.

Tebas clarifie la situation

Dans sa déclaration, Javier Tebas a souligné qu'il n'était au courant de la situation autour d'Eldense que par les médias. Le haut responsable de la ligue a ajouté qu'il ne savait pas si Lionel Messi avait acheté le club personnellement ou s'il faisait partie d'un groupe d'investisseurs.

Si cet accord se concrétise, l'octuple vainqueur du Ballon d'Or pourrait complètement changer la trajectoire de développement de l'équipe qui évolue en deuxième division espagnole. Cela devrait accroître l'attractivité commerciale et l'intérêt des supporters pour la compétition.

L'expérience de Ronaldo et l'avenir du football espagnol

Le président de la Liga a comparé la démarche de Lionel Messi à l'expérience de Cristiano Ronaldo. Il est de notoriété publique que la star portugaise a précédemment détenu une part importante des actions d'un autre club espagnol, Almería.

Selon Javier Tebas, le fait que les deux plus grands représentants du football mondial de ces dernières années investissent leurs économies pour soutenir et favoriser la croissance du football espagnol est une grande fierté pour le sport national.