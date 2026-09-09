Le flagship Xiaomi 18 Fold égale la robustesse des smartphones classiques

Xiaomi a dévoilé de nouveaux détails techniques sur son prochain smartphone pliable, le Xiaomi 18 Fold. Selon ixbt.com, le PDG Lu Weibing a annoncé que la conception et la durabilité du nouvel appareil se rapprochent désormais de celles des flagships monoblocs traditionnels. C'est ce que rapporte le site Ixbt.com.

Actuellement, l'un des principaux problèmes sur le marché des téléphones pliables est leur fragilité et leur vulnérabilité aux dommages mécaniques. Pour remédier à ces défauts, les ingénieurs de Xiaomi ont utilisé des matériaux de pointe pour le châssis et l'écran.

Châssis robuste et charnière de nouvelle génération

L'appareil est doté d'un châssis en alliage d'aluminium de série 7, utilisé dans l'industrie aéronautique. Cette solution augmente considérablement la rigidité du boîtier et le rend plus résistant aux chocs externes. Le smartphone est également équipé de la charnière Xiaomi Dragon Bone de nouvelle génération, dotée d'une structure en trois étapes et d'une protection hermétique complète.

Pour assurer une durabilité extrême de l'écran, le verre Xiaomi Dragon Crystal Glass 3.0 a été utilisé, complété par une double couche de verre UTG ultra-fin. L'utilisation de matériaux isolants organiques flexibles dans la structure renforce encore la résistance aux chocs de l'écran pliable.

Capacités techniques et date de sortie

Selon les informations fournies, le nouveau Xiaomi 18 Fold est équipé d'un écran de 5,38 pouces et affiche une épaisseur de seulement 5 mm. Malgré cela, l'appareil intègre une batterie de 6000 mAh et un système de caméra de 200 MP avec optique Leica.

Le fabricant souligne que le smartphone peut résister à une chute de 1,2 mètre, tandis que la profondeur moyenne du pli sur l'écran ne dépasse pas 30 µm. Ces indicateurs prouvent que le Xiaomi 18 Fold n'a rien à envier aux flagships monoblocs classiques en termes de robustesse. Rappelons que les précommandes sont ouvertes et que la commercialisation est prévue pour le 10 septembre de cette année.