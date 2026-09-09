La NASA accepte des propositions pour développer de nouvelles technologies pour une base lunaire

L'agence spatiale américaine NASA a officiellement annoncé le lancement d'un appel à propositions pour le développement d'infrastructures et de technologies nécessaires à la recherche scientifique sur la Lune et à la construction d'une base près de son pôle Sud. Cette initiative constitue une étape importante pour assurer une présence humaine à long terme sur le satellite terrestre et créer une base solide pour les futures expéditions spatiales. Comme le rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon la publication ixbt.com, ce programme annoncé par la NASA s'appelle Next et fait partie du plan global de l'agence spatiale visant à développer des solutions techniques. Dans le cadre de ce programme, des propositions seront examinées selon cinq axes principaux nécessaires à la construction et au fonctionnement continu d'une base dans les conditions lunaires.

Orientations prometteuses et tâches principales

Les experts de l'agence spatiale expliquent que les projets soumis doivent couvrir des domaines technologiques spécifiques. L'accent est mis en particulier sur les domaines suivants :

systèmes de production d'énergie électrique stable à la surface de la Lune ;

technologies d'extraction d'oxygène nécessaires au maintien de la vie ;

méthodes d'obtention de matières premières utilisant des matériaux locaux lunaires pour la construction et l'exploitation de la base spatiale.

Ces axes aideront à résoudre les problèmes liés aux ressources les plus critiques lors du processus d'exploration lunaire et à réduire considérablement la dépendance vis-à-vis de la Terre.

Dans le cadre de cette initiative, la NASA prévoit d'exploiter le potentiel non seulement des grandes entreprises, mais aussi des sociétés privées, des instituts de recherche, des organisations non gouvernementales à but non lucratif et des partenaires internationaux. Bien que le projet soit mené sous la direction des États-Unis, le maintien d'un environnement de concurrence ouverte pour tous les participants est l'une des conditions fondamentales.

Les représentants de l'agence soulignent que les données collectées et les idées innovantes à ce stade serviront de base importante pour façonner la stratégie d'appels d'offres et d'achats à l'avenir. Cela permettra d'accélérer les développements de pointe dans l'industrie spatiale et de sélectionner les solutions d'ingénierie les plus optimales.