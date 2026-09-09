La NASA accepte des propositions pour développer de nouvelles technologies pour une base lunaire

·11·Technologie
La NASA accepte des propositions pour développer de nouvelles technologies pour une base lunaire

L'agence spatiale américaine NASA a officiellement annoncé le lancement d'un appel à propositions pour le développement d'infrastructures et de technologies nécessaires à la recherche scientifique sur la Lune et à la construction d'une base près de son pôle Sud. Cette initiative constitue une étape importante pour assurer une présence humaine à long terme sur le satellite terrestre et créer une base solide pour les futures expéditions spatiales. Comme le rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon la publication ixbt.com, ce programme annoncé par la NASA s'appelle Next et fait partie du plan global de l'agence spatiale visant à développer des solutions techniques. Dans le cadre de ce programme, des propositions seront examinées selon cinq axes principaux nécessaires à la construction et au fonctionnement continu d'une base dans les conditions lunaires.

Orientations prometteuses et tâches principales

Les experts de l'agence spatiale expliquent que les projets soumis doivent couvrir des domaines technologiques spécifiques. L'accent est mis en particulier sur les domaines suivants :

  • systèmes de production d'énergie électrique stable à la surface de la Lune ;
  • technologies d'extraction d'oxygène nécessaires au maintien de la vie ;
  • méthodes d'obtention de matières premières utilisant des matériaux locaux lunaires pour la construction et l'exploitation de la base spatiale.
Ces axes aideront à résoudre les problèmes liés aux ressources les plus critiques lors du processus d'exploration lunaire et à réduire considérablement la dépendance vis-à-vis de la Terre.

Dans le cadre de cette initiative, la NASA prévoit d'exploiter le potentiel non seulement des grandes entreprises, mais aussi des sociétés privées, des instituts de recherche, des organisations non gouvernementales à but non lucratif et des partenaires internationaux. Bien que le projet soit mené sous la direction des États-Unis, le maintien d'un environnement de concurrence ouverte pour tous les participants est l'une des conditions fondamentales.

Les représentants de l'agence soulignent que les données collectées et les idées innovantes à ce stade serviront de base importante pour façonner la stratégie d'appels d'offres et d'achats à l'avenir. Cela permettra d'accélérer les développements de pointe dans l'industrie spatiale et de sélectionner les solutions d'ingénierie les plus optimales.

NASABase LunaireTechnologies SpatialesNextSTEPRecherche Scientifique
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

LG dément les accusations de surveillance via ses téléviseurs Smart TVLG dément les accusations de surveillance via ses téléviseurs Smart TVAujourd'hui, 20:22Samsung défie TSMC et lance son usine de 2 nmSamsung défie TSMC et lance son usine de 2 nmAujourd'hui, 18:57Le flagship Honor Magic9 Pro Max sera équipé d'une batterie de 8800 mAhLe flagship Honor Magic9 Pro Max sera équipé d'une batterie de 8800 mAhAujourd'hui, 18:28Transfert rapide de fichiers entre les appareils Honor, Oppo, Vivo et XiaomiTransfert rapide de fichiers entre les appareils Honor, Oppo, Vivo et XiaomiAujourd'hui, 15:53Le Honor Magic 9 Pro Max dévoilé avant sa présentation officielleLe Honor Magic 9 Pro Max dévoilé avant sa présentation officielleAujourd'hui, 15:22Xiaomi présente la nouvelle génération de pompe automatique Mijia Air Pump 3Xiaomi présente la nouvelle génération de pompe automatique Mijia Air Pump 3Aujourd'hui, 15:00
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
Un nouveau robot bionique doté d’une peau artificielle présenté à Pékin
Un nouveau robot bionique doté d’une peau artificielle présenté à Pékin
Un paiement pour iPhone provoque un drame familial (vidéo)
Un paiement pour iPhone provoque un drame familial (vidéo)
Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaire
Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaire
La planète Terre est devenue un immense détecteur à la recherche de matière noire
La planète Terre est devenue un immense détecteur à la recherche de matière noire
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue
Roskosmos publie une image de l’éclipse solaire prise depuis l’espace
Roskosmos publie une image de l’éclipse solaire prise depuis l’espace
De nouvelles images du Starship récupéré dans l’océan Indien ont été publiées
De nouvelles images du Starship récupéré dans l’océan Indien ont été publiées