Apple présente les nouveaux modèles iPhone 18 Pro

Lors de sa traditionnelle présentation automnale « Surprise and Shine », Apple a officiellement dévoilé ses derniers smartphones phares : l'iPhone 18 Pro et l'iPhone 18 Pro Max. Selon Ixbt.com, bien que la nouvelle génération conserve le design précédent, l'accent a été mis sur des capacités photographiques nettement améliorées et des spécifications techniques optimisées. C'est ce que rapporte le site Techcrunch.com.

Améliorations majeures de l'appareil photo et design

L'aspect le plus notable des nouveaux smartphones de la série Pro est le système de caméra à ouverture variable de 48 MP. Ce système optique, composé de six lames fines, permet d'améliorer considérablement la qualité et la vitesse de prise de vue dans des conditions de faible luminosité.

Par ailleurs, l'entreprise a apporté une touche de nouveauté au design en introduisant une séduisante couleur burgundy, remplaçant l'orange des générations précédentes. Cela confère à l'appareil une allure encore plus premium.

Performances et système de refroidissement

Les deux nouveaux smartphones sont équipés du processeur A20 Pro, le plus récent et le plus puissant d'Apple. Pour éviter la surchauffe lors de pics de performance, les fabricants ont intégré un système de refroidissement par chambre à vapeur (vapor chamber) repensé.

L'autonomie de la batterie a également été radicalement améliorée grâce à une nouvelle conception. Selon les données fournies par Apple, l'iPhone 18 Pro offre jusqu'à 36 heures de lecture vidéo continue, tandis que l'iPhone 18 Pro Max atteint jusqu'à 45 heures.

Intelligence artificielle et capacités de Siri

Lors de l'événement, l'entreprise a présenté le nouveau système d'IA Siri, capable de gérer l'intelligence contextuelle à l'écran. Cette fonctionnalité sera lancée en version bêta ce mois-ci, initialement en anglais, dans le cadre de la mise à jour iOS 27.

Le support des langues française, japonaise, coréenne, portugaise et espagnole est prévu pour octobre de cette année, offrant aux utilisateurs des possibilités d'interaction plus étendues avec leur appareil.